Tanti speravano di vederla in finale, molti, pur non amandola, ritenevano che la meritasse, e invece Shaila Gatta è stata eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello. Un colpo di scena arrivato negli ultimi minuti della diretta del 24 marzo, che ha proclamato Helena Prestes quarta finalista e la rivale, appunto, eliminata. La delusione sul volto della ballerina è stata evidente: probabilmente, credeva, oltre che sperava, di avere uno dei posti rimasti nella finale, ma ha accettato l’esito col sorriso, applaudendo la rivale.

“Non sempre la verità premia”, ha tuttavia commentato poco dopo nello studio del Grande Fratello, quando Alfonso Signorini le ha chiesto quale fosse, secondo lei, il motivo di questa eliminazione. Una stoccata a Helena ma anche a Zeudi, alla quale, a suo dire, dovrebbe questa uscita prematura dalla Casa. Ma cos’è accaduto una volta fuori? L’ex gieffina ha ripreso in mano i suoi social e, come prima cosa, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata in questi mesi.

Shaila Gatta manda un messaggio vocale ai fan mentre Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello, lancia la stoccata

“Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto”, ha scritto Shaila nel suo primo post social, a cui ha fatto seguito un messaggio vocale (che trovate alla fine dell’articolo) in cui ha ammesso che tornare alla vita reale dopo sei mesi e mezzo ‘rinchiusa’ è parecchio strano.

Intanto, nella Casa del Grande Fratello, il suo fidanzato Lorenzo Spolverato, che la finale invece l’ha conquistata, continua a chiedersi perché la sua dolce metà non ce l’abbia fatta. “Io non lo so, non capisco allora fuori cosa succeda”, ha ammesso subito dopo la diretta del Grande Fratello, chiedendosi perché Zeudi e Chiara sono andate avanti e la sua fidanzata no. “Lei è sempre stata coerente, perché la sincerità non ripaga a volte?” ha concluso il modello pungente.

