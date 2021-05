Shaila Gatta/ Pronta a battere ogni record nei panni di velina di Striscia la Notizia

Shaila Gatta è pronta a battere tutti i record e tutto grazie a Striscia la Notizia dove ormai lavora e si esibisce da tempo. Proprio questo tempo sta per renderla la velina più longeva del programma insieme alla collega Mikaela Neaze Silva. Le due sono veline ormai da quattro anni e anche nella prossima stagione sono confermatissime tant’è che oggi saranno ospiti a Verissimo per confermarlo e rivelarlo al pubblico. Chi conosce Shaila Gatta sa bene che il suo ruolo è sicuramente meritato, proprio come succede per la collega, visto che lei è una ballerina con alle spalle molta gavetta e non solo come protagonista di Amici ma anche del prime time dove spesso l’abbiamo vista in importanti corpi di ballo. Classe 1996, Shaila Gatta è nata ad Aversa in provincia di Caserta, è alta 170 cm e pesa poco più di 55 kg. Ha frequentato il liceo linguistico senza conseguire il diploma e dall’età di 10 anni balla. A 16 anni si è trasferita a Roma per continuare gli studi di danza moderna fino a quando non ha scelto di partecipare ad Amici.

Shaila Gatta, nuovo record nei panni di velina di Striscia la Notizia

Da allora si sono aperte per lei le strade della televisione come ballerina fino all’arrivo, nel 2017, sul bancone di Striscia la notizia. Si dice che alle veline sia dato un gettone di presenza da 200 euro a serata e quindi alla fine del mese Shaila Gatta arriva a portare a casa un bello stipendio (anche se non ci sono conferme a riguardo). Nel tempo libero, diciamo così, ama dedicarsi ai social e, soprattutto, al fitness insieme al fidanzato Leonardo Blanchard. L’ex calciatore è suo compagno ormai da un paio di anni e lei lo ha già definito l’uomo della sua vita.

