Le dinamiche degli ex concorrenti del Grande Fratello non si sono concluse quando è calato il sipario sulla casa più spiata d’Italia perché sui social i fan sono in fermento per ogni cosa che succede, che sia una foto, un video o un evento a cui partecipano i loro beniamini. In special modo Shaila Gatta sta facendo parlare di sé da quando ha deciso di cambiare vita senza più il suo ex fidanzato. Peccato che il colpo di scena sia dietro l’angolo.

Come scrive Amedeo Venza sul suo profilo Instagram la ballerina sarebbe pronta a riconciliarsi nientemeno che con Lorenzo Spolverato: “Fonti vicinissime fanno sapere che lei ha deciso di risolvere i dissapori con lui”. Considerando come abbia parlato di Lorenzo nell’ultimo periodo questa notizia appare davvero clamorosa.

Shaila Gatta e Lorenzo, il gossip: “Magari tra loro nascerà una bella amicizia”

“Non so come e quando avverrà ma c’è la grande volontà di chiarirsi. Poi chissà, da cosa nasce cosa o quantomeno resterà una bella amicizia perché non si può chiudere così drasticamente”: così si legge sul profilo Instagram di Amedeo Venza. I fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono in brodo di giuggiole e non vedono l’ora di scoprire delle novità a riguardo. Anche alla luce della dedica di lui le speranze sono più accese che mai.

La ballerina da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello non ha fatto mistero del fatto che non sta bene, che ha bisogno del tempo da dedicare a se stessa e ai suoi affetti più sinceri, per non parlare dello sfogo contro l’ex, che lo ha definito un narcisista, che deve ancora imparare ad amare, e che si è sentita sfruttata e per nulla amata. Se davvero dovessero tornare assieme, oppure dovessero decidere di diventare amici, sarebbe un cambiamento sconvolgente.

