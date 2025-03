Shaila Gatta stronca Helena Prestes: pioggia di critiche al Grande Fratello

Shaila Gatta, proprio nelle ore in cui si registra la pace con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello con tanto di bacio appassionato in giardino, è tornata a pungere Helena Prestes, sua “rivale” principale nella Casa. Come mostra un video circolante su X, l’ex Velina si è ritrovata in giardino assieme a Giglio e Chiara Cainelli e con un mazzo di carte ha iniziato a giocare alla “cartomante”, non risparmiando critiche alla coinquilina e sostenendo che Javier Martinez si stia facendo prendere in giro da lei.

“Lui non riesce ad avere il coraggio di ammettere che la sua donna lo sta percu*ando. Si è innamorato di una stratega”, la dichiarazione al vetriolo su Javier ed Helena. Poi, osservando le carte, traccia un'”identikit” della modella brasiliana e del suo presunto piano strategico per trionfare nel reality: “Helena alle sue spalle gode: è una spadaccina, combatte per il suo traguardo, lei vuole la vittoria e usa il piccione“, quest’ultimo termine in riferimento ad Javier.

Shaila Gatta tagliente: “Javier innamorato, Helena così arriva al suo obiettivo“

Shaila Gatta è tranchant nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello: secondo lei, infatti, la coinquilina si starebbe approfittando di Javier Martinez con l’obiettivo di raggiungere la finale e vincere la trasmissione. Il giudizio netto dell’ex Velina: “Helena gioca e gode perché dice: ‘Attraverso il piccione, io riesco ad avere tutto quello che desidero perché tanto quello dorme, non capisce, si è pure innamorato e non vede la verità dei fatti’. Così Helena fa presto ad arrivare al suo obiettivo“.

Proseguendo con le sue teorie sulla presunta strategia di Helena, Shaila spiega che se mai Javier Martinez dovesse “risvegliarsi” da questo innamoramento e scoprire che la fidanzata lo starebbe solo usando, potrebbe ottenere la sua rivincita e lasciare così la Prestes alla porta: “L’asso nella manica è uno solo: se mai il piccione si sveglierà, lei rimarrà appesa come un pappagallo“.