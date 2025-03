Puntata difficile quella di ieri sera al Grande Fratello, dove si è decretato il terzo finalista di questa edizione. A scontrarsi sono state Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ma sorprendentemente a “vincere” è stata l’ex Miss Italia che ha battuto l’amica con una percentuale ben più alta, il 49% a fronte del 22% della ballerina. “Zeudi vincerà questa edizione del Grande Fratello“, ha fatto sapere Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato, sentendosi sconfitta per il verdetto del pubblico.

Stefania Orlando affonda Shaila: "Ce l'hai con me perché ho smascherato Lorenzo"/ Lei: "Giudica senza sapere"

Successivamente, Shaila Gatta ha espresso un suo parere, convinta di sapere perchè non è stata scelta per essere la terza finalista del Grande Fratello. Per la sua teoria ha utilizzato un analisi fatta proprio dall’avversaria Zeudi, la quale ha diviso “sociologicamente”, i concorrenti del reality in tre blocchi: i bianchi, i neri e i grigi. Lei, l’ex Miss, si è posizionata in quelli grigi, definendoli come coloro che analizzano, valutano e non prendono parti per partito preso. E proprio a questa congettura si è attaccata la velina di Striscia la Notizia, convinta di sapere il perchè della scelta del pubblico. Andiamo a conoscere la sua teoria.

Furioso scontro tra Shaila e Stefania al Grande Fratello, l'affondo di Beatrice Luzzi/ "Stefania è cattiva"

Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: “Io sono il nero, o ti piace o non ti piace”

“Poi io mi sono messa in discussione e non ho sfumature”, spiega Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato, “Perché non sono grigio, perché io sono il nero. O ti piace o non ti piace“. In poche parole è convinta che i grigi siano avvantaggiati per la loro posizione “incerta”, mentre lei per come è fatta sceglie sempre la strada più difficile. “Perché con coraggio ho detto le cose e molto spesso quando ti esponi hai il rischio maggiore di piacere o no”, continua nella sua analisi su sè stessa, convinta di essere in questa categoria per essere forte, per essere istintiva e spesso aggressiva. Da sportiva come si definisce lei stessa, vive questa situazione come una caduta, ma ha voglia di rialzarsi. Ce la farà?