Grande Fratello, Lorenzo Spolverato abbraccia Helena Prestes: reazione esagerata di Shaila Gatta

Durante la diretta del Grande Fratello andata in onda ieri sera, giovedì 13 marzo 2025, a molti è passata inosservata la reazione esagerata e schifata di Shaila Gatta all’abbraccio, tra l’altro finto e per copione, tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Facendo un passo indietro, è ormai risaputo che tra Helena da una parte e Shaila e Lorenzo dall’altra non scorre buon sangue, i tre si sono scontrati senza sosta anche in maniera piuttosto accesa e dura. E ieri sera è andata in onda un ulteriore prova della loro inimicizia.

Scendendo nel dettaglio, infatti, nella puntata di ieri è stata ospite Lory Del Santo, ex concorrente del reality. La showgirl è al lavoro per la nuova stagione della sua serie The Lady ed è entrata nella casa per provinare alcuni inquilini tra cui Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. I due sono stati protagonisti di una divertente scenetta tuttavia proprio mentre Lorenzo ed Helena si sono stretti in un abbraccio è arrivata inaspettata la reazione di Shaila che ha imitato dei conati di vomito facendo intendere di non gradire la scenetta. Inutile dire che le immagini in queste ore stanno facendo il giro del web scatenando reazioni contrastanti.

Shaila Gatta imita dei conati di vomito per l’abbraccio tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes

La reazione esagerata di Shaila Gatta all’abbraccio tra Lorenzo ed Helena al Grande Fratello non è passata inosservata agli occhi attenti del popolo del web. L’ex Velina di Striscia la notizia è finita spesso al centro di polemiche ed attacchi per il suo modo di comportarsi, mancano poco più di due settimane alla finale del Grande Fratello e il cerchio si stringe sempre di più. Ma le tensioni tra due delle principali protagoniste di questa edizione non accennano a diminuire. E del resto la stessa Shaila in quest’ultimi giorni non ha nascosto tutta la sua insofferenza per non essere tra i finalisti di questa edizione a differenza di altre.