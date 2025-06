Shaila Gatta nuova social ambassador del GF! Mediaset silura Garibaldi e punta su energia e ballo per i casting.

Shaila Gatta ha preso il posto di Giuseppe Garibaldi ai casting del Grande Fratello. Molto probabilmente, Mediaset ha voluto una figura fresca e aggiornata come presentazione per il pubblico, sponsor che ogni anno riceve senza dubbio tanta risonanza. È stata lei dopotutto la figura di spicco di quest’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per la sua relazione con Lorenzo Spolverato, finita poi malissimo.

Ma ad attirare di Shaila Gatta è il carattere sveglio, spiccato, che rappresenta in modo perfetto la concorrente ideale del Grande Fratello. Chi meglio di lei poteva dunque andare a rimpiazzare il buon Garibaldi? Nata come ballerina di Amici, Shaila Gatta si è poi data completamente al mondo Mediaset partecipando come velina storica di Striscia la Notizia insieme alla bionda Mikaela Neaze Silva. Dopo un enorme successo su TikTok e su Instagram, la ragazza si è data al Grande Fratello.

Shaila Gatta, perchè Mediaset ha scelto proprio lei per il nuovo Grande Fratello?

Quella di Mediaset è stata molto probabilmente una grande strategia. Mettere Shaila Gatta come volto principale dei casting è senza dubbio una scelta vincente sotto il punto di vista della comunicazione, un buon modo affinchè i futuri concorrenti abbiano di fronte un esempio valido da seguire. Ma che fine ha fatto in tutto ciò Giuseppe Garibaldi? Fu lui il concorrente della vecchia edizione 2023/2024, forte per la sua simpatia e per le dinamiche che era riuscito a creare all’interno della casa, specialmente con Beatrice Luzzi. E Shaila Gatta ha preso il suo posto, sostituendolo nella tanto ambita copertina dei casting: avrà successo? Riuscirà ad attirare concorrenti adatti a farci appassionare nella prossima edizione?