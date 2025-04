Shaila Gatta protagonista di una nuova polemica. Questi non sono giorni facili per Shaila, la quale si è ritrovata sommersa da molte critiche dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello. Nei sei mesi passati nella Casa, la ballerina è stata spesso al centro di controversie: dagli scontri con Helena Prestes, alla relazione travagliata con Lorenzo Spolverato, fino addirittura ai suoi modi di ballare, giudicati da alcuni detrattori come “volgari“. Dopo essere stata eliminata nella semifinale, la ballerina sembra non aver perso tempo, prendendo il cellulare e scoprendo quanto accaduto durante la sua assenza.

Shaila Gatta, amicizia ritrovata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli dopo il GF/ Dediche e ringraziamenti

Da lì, è entrata in una crisi profonda che l’ha portata a lasciare Lorenzo in diretta. Secondo alcuni rumors circolati sul web, l’ex velina sarebbe stata influenzata dalla sua migliore amica – da sempre contraria alla relazione con Spolverato – e da alcuni fan particolarmente accaniti, che le avrebbero mostrato immediatamente i video peggiori del modello risalenti agli ultimi mesi. Si mormora addirittura che un seguace, noto con il nome di “Pompeo”, le abbia consegnato una chiavetta con tutti i contenuti contro l’ex fidanzato, così da farle “aprire gli occhi”. Ad ogni modo, Shaila ha sempre negato queste voci, chiarendo di aver scelto con la sua testa.

Shaila Gatta, mossa social contro Javier Martinez: "Non supera il palo"/ Scoppia la polemica

Shaila Gatta al centro di una nuova polemica: caos nella notte con presunti haters di Lorenzo Spolverato

Tuttavia, nelle ultime ore questa famigerata chiavetta è tornata al centro dell’attenzione. Il motivo? Ieri sera, martedì 8 aprile, Shaila Gatta è sbarcata su X, partecipando ad una “room” – ovvero una sorta di chiamata virtuale – con alcuni dei suoi fan. Fino a qui, nulla di strano. A quanto pare, però, l’organizzatore di quella room sarebbe stato proprio Pompeo, il fan accusato di averle fatto recapitare la chiavetta contro Lorenzo Spolverato. La ballerina ha scherzato e chiacchierato con lui ed altri sostenitori, ringraziando tutti per il supporto. Nessuna menzione a Lorenzo o ai fan degli “Shailenzo“, che sembra si siano risentiti per i mancati saluti o ringraziamenti.

Shaila Gatta e la verità su Lorenzo Spolverato: "La racconterò in un libro"/ "Ero esasperata"

Da lì, si è scatenata una nuova polemica contro l’ex velina, accusata di essere in contatto con questo fan e riportando in ballo la presenza di questa chiavetta da parte degli haters di Lorenzo. Come se non bastasse, sono riemersi anche alcuni vecchi post di questi sostenitori di Shaila contro Spolverato, contenenti insulti e termini particolarmente pesanti. Va però sottolineato che, con ogni probabilità, Shaila non era a conoscenza dell’identità di questi fan né tantomeno del rumor legato al “mandante” della chiavetta. Si tratta, quindi, al momento, di supposizioni e congetture senza conferma.