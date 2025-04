Shaila Gatta si sfoga dopo il Grande Fratello: il commento dell’ex gieffina

Per Shaila Gatta è tempo di iniziare la nuova vita dopo il Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la notizia è intervenuta sui social per chiarire la questione riguardante la fine della sua storia con Lorenzo Spolverato, avvenuta durante l’ultima puntata del reality di Canale Cinque. La modella campana ha postato sui social una chat con Daniele Dal Moro, altra vecchia conoscenza del Grande Fratello che per ben due volte ha varcato la porta rossa. Un’esperienza che ha regalato diversi colpi di scena e che ha portato Shaila Gatta ad avvicinarsi durante l’esperienza al Grande Fratello a Lorenzo Spolverato, che è stato poi lasciato in diretta nazionale durante l’ultima puntata:

Elisabetta Canalis è in crisi col fidanzato Georgian Cimpenau?/ Spunta un indizio che fa discutere

“Ciao Daniele, io non ho parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare da i miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro” le parole di Shaila Gatta che ha affidato il suo pensiero ai social dopo la puntata finale del reality di Canale Cinque.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori?/ Segnalazione clamorosa: “Lei è incinta”

Shaila Gatta e la fine del rapporto con Lorenzo Spolverato: “Ho deciso di amare me stessa”

Per Shaila Gatta è tempo di fare i conti con la realtà dopo che il Grande Fratello è giunto alla sua naturale conclusione su Canale Cinque. Per l’ex velina di Striscia la notizia è ora tempo di sfogliare una nuova pagina, ripartendo proprio dalla sua voglia di vita e di rispettarsi:

“Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata” si legge nel messaggio scritto da Shaila Gatta per Daniele Dal Moro che ha poi ricondiviso il contenuto.

Fabrizio Corona: continua il processo per bancarotta/ Il legale: "L'appartamento non fu 'distratto'"