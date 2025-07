Shaila Gatta, niente Tale e Quale Show. Davide Maggio: "Non parteciperà"

Dopo il Grande Fratello Shaila Gatta aspetta la giusta occasione per tornare in pista. Molto probabilmente, al contrario di quanto trapelato nelle ultime settimane, il futuro dell’ex velina di Striscia la notizia non sarà però a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il giornalista Davide Maggio ha infatti aggiornato sulla possibile partecipazione della modella campana al programma che come da tradizione tornerà in tv a settembre, ma per il momento non sembrano esserci i presupposti. Con un secco “no”, Davide Maggio ha allontanato la possibilità di vedere Shaila Gatta nella trasmissione di Rai1, uno dei capisaldi dell’autunno sul piccolo schermo.

Shaila Gatta è finita nelle ultime settimane anche al centro del gossip dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato, i due si sono ritrovati dopo l’esperienza al Grande Fratello ma non c’è stata la possibilità di vederli tornare insieme.

Shaila Gatta smentisce la relazione con Folorunsho

Nelle ultime settimane l’ex velina di Striscia la notizia è finita nel mirino del gossip e accostata ad alcune ipotetiche relazioni. Tra gli ultimi uomini accostati a lei troviamo il giocatore del Cagliari ed ex Napoli Folorunsho, ma Shaila Gatta ha voluto smentire una volta per tutte la notizia circolata e rilanciata da alcuni esperti di gossip, sempre molti attenti ai vari pettegolezzi:

“A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno 6, in un mese 24. Meno male che mi avvertono perché altrimenti perdo il conto” si è sfogata l’ex concorrente del Grande Fratello. Niente da fare dunque, almeno per il momento, il cuore di Shaila Gatta resta libero. Chissà invece che non possa esserci qualche novità all’orizzonte dal punto di vista professionale ad attendere Shaila Gatta.