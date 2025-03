Shaila Gatta esagera al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 13 marzo, Shaila si è scontrata con due dei suoi vecchi amici: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Da settimane, infatti, la ballerina si è allontanata da Mariavittoria, la quale ha deciso di schierarsi dalla parte del gruppo di Helena Prestes e Javier Martinez. Recentemente, poi, la dottoressa ha rivelato che Lorenzo avrebbe chiesto a Shaila di provarci con Emanuele Fiori, scatenando una pioggia di critiche contro la coppia. Sentendosi tradita, l’ex velina ha quindi deciso di nominarla, scatenando la reazione di Tommaso.

Inaspettatamente, l’idraulico ha perso la calma, iniziando ad attaccare Shaila e accusandola di aver nominato Mariavittoria solo per strategia. Secondo lui, infatti, la ballerina avrebbe avuto paura di scontrarsi al televoto con Javier o Helena, optando quindi per una concorrente che ritiene più “debole” come Mariavittoria. La lite è poi continuata dopo la diretta e i toni si sono parecchio scaldati. Difatti, Shaila si è scagliata contro la coppia dei ‘Tommavi‘, arrivando persino ad accusarli di essere dei “corrotti“.

Shaila Gatta fa una forte accusa contro Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: cos’ha detto al Grande Fratello

“Siete corrotti, perché vi nascondete”, ha detto Shaila a Mariavittoria . “Corrotti? Addirittura! E che altro?”, ha replicato la dottoressa, visibilmente scioccata. Al che, l’ex velina ha spiegato cosa intendeva dire: “Corrotti non significa una brutta parola, significa omettere delle verità, che adesso stanno uscendo fuori”. Ma, Mariavittoria ha trovato insensata questa spiegazione, dicendole: “Corrotto vuol dire questo in italiano? Tesoro prendiamo il Treccani”. Effettivamente, il termine “corrotto” ha un significato ben diverso da quello attribuitogli da Shaila, la quale, probabilmente, si è semplicemente confusa.

Ad ogni modo, l’amicizia tra Shaila e i “Tommavi” sembra essere ormai irrecuperabile. L’ex velina è profondamente ferita da quello che considera un vero e proprio tradimento da parte di Mariavittoria, mentre quest’ultima sostiene che Shaila e Lorenzo vogliano solo degli ‘alleati‘ e non degli amici nella Casa. A distanza di poche settimane dalla fine del Grande Fratello, il cerchio si stringe sempre di più e le amicizie, ormai, contano sempre di meno.