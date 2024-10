Shaila Gatta chiude le porte anche a Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello 2024

L’attrazione fisica non basta a Shaila Gatta per lasciarsi andare tra le braccia di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. Dopo aver chiuso con Javer Martinez ancor prima di cominciare perché “non mi è scattato nulla a livello sentimentale”, in diretta su Canale 5 la ballerina ammette che anche Lorenzo non fa per lei. Il motivo, questa volta, non è fisica ma caratteriale: l’errore del ragazzo è stato quello di essersi buttato tra le braccia di Helena Prestes subito dopo il suo no.

“Con Shaila è scattata una scintilla fisica e mentale sin dal primo incontro. Quando ci guardiamo io sento qualcosa, probabilmente poi è stata messa in pausa… Io sento il suo profumo, mi piace.” è inizialmente l’ammissione di Lorenzo in diretta al Grande Fratello 2024, al quale fa seguito la risposta dura della ballerina.

Shaila Gatta stronca Lorenzo: “Uno che si comporta così non mi piace!”

“Non è che lui abbia chiarito la sua posizione come dice. – ha esordito Shaila, facendo riferimento al rapporto di Lorenzo con Helena – Una donna, poi, non c’è bisogno di dire che l’hai scelta se ti sei buttato tra le braccia di un’altra. Mantenere un distacco ti permette di conoscere più persone, se tu ti butti tra le braccia di un’altra si capisce che invece c’è passione.” ha proseguito. Così ha scaricato il modello: “A me lui attira ma non mi piace come si comporta, e io un uomo così non lo scelgo. È giusto esplorare ma nei limiti! Io voglio un uomo con carattere e lui non mi ha ispirato questo… Preferisco rimanere zitella, coi baffi e i mutandoni della nonna!” Con Lorenzo se la prende, infine, anche Javier, sottolineando quella che sarebbe stata la mancata sincerità dell’amico: “Sono molto innervosito. Con Lorenzo si poteva creare una bella amicizia ma lui non ha avuto il coraggio di essere sincero al 100% con me.”