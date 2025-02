Chi semina vento raccoglie tempesta; ed effettivamente una burrasca travolge l’attualità di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, soprattutto nelle ultime ore. Emergono delle ruggini dal passato, questioni mal risolte che come un boomerang tornano e mettono a repentaglio la stabilità della liaison che solo qualche giorno fa sembrava aver trovato un nuovo equilibrio all’insegna della serenità. Torna il tema della gelosia, le ‘accuse’ di Lorenzo Spolverato in riferimento ai pensieri non proprio positivi di Shaila Gatta rispetto al rapporto del ragazzo con Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato choc su Shaila Gatta/ “Mi dà fastidio vederla”, è di nuovo crisi

Lorenzo Spolverato, come vi abbiamo raccontato, è convinto di dover limitare il rapporto con Chiara Cainelli per via della gelosia di Shaila Gatta; questione che tra l’altro non trova per nulla il suo accordo e favore. Dall’altro lato però c’è appunto la ballerina che, apprese le rimostranze del fidanzato al Grande Fratello, si è detta totalmente lontana dalle accuse di gelosia ed ha rimandato le ruggini a ben altre questioni. L’impressione è che siamo sempre più vicini ad una rottura definitiva tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e forse, l’ultimo sfogo in giardino con Zeudi Di Palma, verte proprio in questa direzione.

Shaila Gatta gelosa di Chiara Cainelli/ Lorenzo Spolverato in tilt: “Mi manda in bestia”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sempre più lontani: “Il nostro rapporto è iniziato male…”

“Lui va sempre per la sua strada, la gelosia è un problema che si pone lui; io non ho problemi a parlare apertamente del fatto che per un periodo ho avuto dei pensieri e gli da fastidio che io ne parli con voi”. Inizia così Shaila Gatta il suo sfogo dopo le accuse di gelosia da parte di Lorenzo Spolverato, parole che però non trovano totale comprensione da parte di Zeudi Di Palma che invece sembra voler giustificare il comportamento del ragazzo rimandando alle sue personali esperienze di vita. Non ci sta però la ballerina che rincara: “Si sente protagonista della sua vita, amor proprio, egoista; Chiara non c’entra nulla, non è quello che mi aspetto… Vorrei solo avere le scuse per come si è comportato ieri, un bambino!”

Shaila e Lorenzo, lite con Mattia dopo la diretta del GF: "Superficiale, fai la diva"/ Lui: "Ho paura che…"

Il fatto che Shaila Gatta possa essere prossima a chiudere con Lorenzo Spolverato lo si evince dalle parole pronunciate verso la fine dello sfogo con Zeudi Di Palma: “Il nostro rapporto credo sia partito male dall’inizio, è diventato tutto troppe pesante; sta ingigantendo tutto… è troppo egoista!”. Insomma, aria tesa al Grande Fratello e che molto probabilmente sarà un tema centrale nel prossimo appuntamento in diretta.