Shaila Gatta si sfoga: “Penso ci sia tempo per me ma…”

Il passare dei mesi nella casa del Grande Fratello inizia a farsi sentire su Shaila Gatta, che ha avuto un momento di sconforto sabato. Pur potendo contare sulle sue amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, la ballerina è ripiombata nella tristezza e malinconia, non sentendosi più in grado di vivere l’esperienza con la stessa serenità e spensieratezza che provava prima. Inoltre, ha maturato la consapevolezza di doversi mostrare forte e indistruttibile, nonostante le sue fragilità e ferite. Shaila Gatta ne ha parlato con l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato, con il quale sta tra l’altro provando a ricostruire un rapporto dopo la loro rottura, visto che comunque si fidano l’uno dell’altro e non riescono a stare distanti.

Proprio con lui ieri si è lasciata andare a una riflessione in cui ha ammesso che non pensava di andare così avanti nel programma e di vedere la fine vicina, ma vorrebbe anche comprensione riguardo le sue debolezze, mentre si dà per scontato che sia quella forte. “Io soffro da sola, penso sempre che ci sia tempo per me, ma non è così“, ha confessato la ballerina.

Abituata a reprimere le sue emozioni per non lasciarsi andare alle sue debolezze, Shaila Gatta dimostra di aver compreso che invece deve esprimerle, anche perché nessuno è in grado di capire come si sente. Ma questo vuol dire anche ritagliarsi i suoi spazi, farsi notare da sola, pur avendo bisogno delle coccole dell’ex fidanzato. Ormai sembra aver compreso che deve essere trattata come una concorrente del Grande Fratello, non come fidanzata o ex dell’attore, e ciò non mina l’importanza e il valore che gli attribuisce.

“Tu sei una parte rilevante di questo percorso, anche tu sei il mio Grande Fratello“, ha riconosciuto la ballerina, che poi ha ritrovato il sorriso durante la giornata. Ma quelle parole sono ormai maturate e si sono trasformate in convinzioni, visto che anche in un confronto con Chiara ha spiegato di non voler essere associata a un uomo e che vuole viversi il reality da sola, anche per godersi i suoi traguardi, oltre che per imparare ad amarsi un po’ di più, come sta facendo. “Ho scelto me, io non sono la mia relazione“.