Helena Prestes contro Shaila Gatta durante le nomination: battibecco al veleno

Shaila Gatta e Helena Prestes si sono scontrate durante le nomination al Grande Fratello e sono volati stracci. La polemica è partita da Tommaso Franchi il quale ha dato contro la ballerina dicendo che ha votato Mariavittoria non per strategia ma per un discorso personale: “Stai nascondendo una nomination strategica dietro una motivazione personale. Perchè pensi Mariavittoria più debole al televoto e meno forte di una Helena o di Javier“, ha detto l’idraulico senese. Subito dopo, nel momento in cui la Prestes ha dovuto votare, è partito il battibecco con Shaila Gatta.

“Hai detto di esserti dedicata a tante persone, ma invece non ti sei dedicata a te stessa“, le ha detto Helena Prestes durante la nomination, dicendo di aver sempre fatto fatica ad entrare in contatto con lei per il fatto di essere una donna difficile. “Parli sopra agli altri“, continua la modella brasiliana, che le consiglia poi di fare un programma con Beatrice Luzzi vedendole estremamente simili. Shaila Gatta si difende: “Senti da che pulpito viene la predica“, dice, svelando che sarebbe solo contenta di lavorare con Beatrice Luzzi dato che è una donna che stima tantissimo.