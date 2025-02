Volano grosse accuse al Grande Fratello, e stavolta vengono coinvolti anche i nuovi concorrenti. Mattia Fumagalli si è reso protagonista di una lite furibonda con Shaila Gatta, la quale ha invece sottolineato le grosse spaccature che si stanno creando all’interno della casa. Alla discussione si è aggiunto poi anche Federico Chimirri, che ha apertamente dichiarato di non provare simpatia nei confronti dell’ex Velina di Striscia La Notizia. Mattia Fumagalli ha accusato il gruppo Shaila, Lorenzo e Chiara di non aver mai chiesto informazioni sulla sua vita.

Secondo il nuovo concorrente, la coppia di fidanzati al Grande Fratello pare essere solo interessata a come viene percepita da fuori senza voler davvero approfondire la conoscenza con gli altri inquilini del reality. Shaila e Lorenzo hanno poi ribattuto dichiarando di non riconoscere quanto ha detto il ragazzo, ma anzi di aver sempre dedicato molto tempo a lui sin dall’inizio di questo percorso nel gioco. “Sono un ammasso di falsi, tutti quanti qua dentro“, ha detto Shaila in una delle clip mostrate da Signorini.

Shaila Gatta e Mattia Fumagalli, lo scontro si accende con Federico: “Importanza zero”

Mattia Fumagalli e Shaila Gatta non vanno proprio d’accordo. Anzi, si potrebbe dire che poche volte abbiamo visto il nuovo concorrente così arrabbiato. Ad un certo punto è intervenuto anche Federico Chimirri che ha detto la sua sulla ballerina e lo ha fatto in modo davvero deciso: “Bisogna sempre capire da chi vengono le offese per dar loro importanza, quindi importanza zero”. Anche secondo lui Shaila Gatta è falsa e solo interessata a vincere sondando tra i nuovi concorrenti la percezione che il pubblico ha fuori su di lei e sul fidanzato.

Ad un certo punto anche Beatrice Luzzi ha detto la sua, ritenendo molto valida la reazione di Federico, che vede come un uomo indipendente, mentre per quanto riguarda Mattia, crede si senta perso dopo l’uscita di Pamela Petrarolo. L’opinionista ha poi difeso Shaila Gatta e rivolgendosi a Fumagalli ha detto: “È vero che Shaila ti ha dedicato molto spazio i primi giorni, no?”. Nel frattempo, è scoppiata una lite furiosa anche tra Giglio e Helena Prestes, che non si sono mai sopportati.