Shaila Gatta replica a Stefania Orlando al Grande Fratello: “Tra me e Lorenzo è finita perché…“

Nella nuova puntata del Grande Fratello c’è stato spazio anche per un acceso scontro a distanza tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, partito da un post social di quest’ultima. Stefania ha infatti punzecchiato l’ex Velina, insinuando il dubbio di una strategia secondo cui avrebbe interrotto la storia d’amore con Lorenzo Spolverato quando si è resa conto che la dinamica della coppia non l’ha portata in finale. Ne è nato un acceso scontro a distanza, sul quale la stessa Shaila ritorna in occasione del finale di puntata, durante le nomination.

In Confessionale, infatti, la modella è voluta nuovamente intervenire sulla questione tirando in ballo l’ex coinquilina: “Alla signora Stefania Orlando vorrei dire solo una cosa: la storia tra me e Lorenzo è finita perché ci sono delle divergenze. Quello che è accaduto rispetto alla finale di Zeudi non è nient’altro che una mia presa di coscienza personale, non c’entra niente la finale in sé. È stato un evento che mi ha aiutata a comprendere che io ho dato poca importanza alla mia persona“.

Shaila Gatta, “pace” con Stefania Orlando? “Andiamo oltre!“

Stefania Orlando dallo studio però sorprende, spiegando di essere contenta della “rinascita” di Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Shaila io sono molto felice per te, comunque, sono sempre stata dalla tua parte su questa cosa. Finalmente ne hai preso atto. Poi la mia opinione è opinabile, però sono felice per te“.

Tuttavia, sorpresa da questa reazione della “rivale”, Shaila le fa notare come il suo giudizio espresso sui social fosse diametralmente opposto: “Peccato che nel post hai detto un’altra cosa, però va bene uguale, non importa…“. E, infine, avanza un’ipotesi di pace stemperando il momento di tensione con una proposta ironica: “Ti offrirò un caffè fuori, andiamo oltre!“. La Orlando accetta la proposta e risponde: “Molto volentieri“. Ci sarà davvero un chiarimento tra le due fuori dalla Casa del Grande Fratello?

