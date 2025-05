Il Grande Fratello riesce sempre a generare diversi tipi di fazioni, ma stavolta l’odio social scaturito dall’ultima edizione pare aver sorpassato molti limiti. A farsi sentire è stata infatti Shaila Gatta che ha ‘denunciato’ gli hater che in questo periodo la stanno attaccando con frasi poco consone, soprattutto a causa della fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Secondo alcuni fan, sarebbe stata colpa della ballerina e dopo la fine del reality di Alfonso Signorini, la ragazza si è trovata una valanga di parole di odio sotto ai suoi post e nei messaggi.

Marcella Bonifacio: "La verità sul flirt tra Greta Rossetti e Lorenzo Spolverato"/ Stoccata ai fan di Shaila

Già qualche tempo fa Shaila Gatta aveva fatto capire ai suoi follower e non solo, che il comportamento che si tiene sui social ha un valore per chi sta dall’altra parte dello schermo. Uscita dal Grande Fratello l’ex Velina aveva ammesso di stare poco bene, tanto da aver perso molti chili e aver avuto bisogno di un momento di recupero. Stavolta, però, si è fatta sentire con messaggi di vicinanza nei confronti di chi sta passando come lei un periodo difficile sui social: “È importante capire che non siamo soli e che bisogna affrontare queste difficoltà con coraggio“, ha detto rivolgendosi ai follower. Ma cos’è successo?

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ‘scoop’ sulla rottura: “C’entra Helena Prestes!”/ Rivelazione choc

Shaila Gatta in crisi sui social: “Reati anche gravi…”

Pare che Shaila Gatta si sia trovata in difficoltà durante la giornata di ieri, e che qualcuno tra i suoi fan abbia agito velocemente per difenderla. Per questo l’ex gieffina ha tenuto a ringraziare tanto chi si è mobilitato per lei, dando il via ad un messaggio accorato sul cyber bullismo e sull’odio mediatico sempre più presente nel mondo social: “Sabotare materiale fotografico e diffonderlo sul web non solo sono reati anche gravi e rischiate tanto”, ha detto la ragazza in un video, “ma ci sono persone che si ammazzano“.

Lorenzo Spolverato stronca i fan degli 'Shailenzo': "Bisogna andare avanti"/ "Le delusioni vanno accettate"

Shaila Gatta ha poi continuato dicendo che nessuno di loro merita questo tipo di trattamento e che ogni messaggio che sta ricevendo è un colpo al cuore. L’ex velina, uscita da poco più di un mese dal Grande Fratello, ha deciso di sensibilizzare i suoi follower facendo presente che il carico d’odio che spesso arriva dai social ha anche portato gente a fare brutte scelte. Shaila conclude poi ringraziando di avere una famiglia e di coltivare ogni giorno la sua autostima.