Shaila Gatta rivela uno scoop su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Com’è noto, prima dell’inizio del Grande Fratello, Helena aveva contattato Lorenzo in privato. Dopo aver visto la lista dei concorrenti con cui avrebbe convissuto, il modello aveva attirato la sua attenzione, portandola a scambiarsi con lui alcuni messaggi. La notizia aveva fatto molto discutere, soprattutto dopo aver scoperto che i due fanno parte della stessa agenzia. Ad ogni modo, dopo una complicità iniziale con Helena, Lorenzo aveva scelto di stare con Shaila, rompendo così l’amicizia “speciale” con la brasiliana.

Dopo mesi di discussioni e scontri, però, Helena e Lorenzo si sono improvvisamente riavvicinati. Addirittura, Spolverato si è confidato con lei a seguito della rottura con Shaila, scatenando l’accesa reazione della ballerina. Vedere l’ex fidanzato sparlare di lei con la sua “nemica” l’ha mandata su tutte le furie, spronandola ad allontanarsi definitivamente. Inoltre, questa “pace” tra i due ad un passo dalla finale le ha fatto sorgere molti dubbi, spingendola a rivelare un dettaglio segreto sul rapporto tra gli “Helenzo”.

Shaila Gatta svela uno scoop su Helena e Lorenzo: cos’è successo tra di loro prima del Grande Fratello

Mentre si trovava in zona bagno con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, Shaila Gatta ha “sganciato la bomba” dicendo: “Ragazzi non vi dimenticate che Helena e Javier prima di entrare si sono scritti e si sono anche videochiamati più volte. Si, si sono anche videochiamati. E non l’hanno detto”. Insomma, si tratta di un vero e proprio scoop, considerando che, nei mesi scorsi, si era parlato solo di un paio di messaggi innocenti. A quanto pare, invece, avrebbero fatto diverse videochiamate, alimentando il sospetto che tra di loro esistesse conoscenza più approfondita prima di incontrarsi nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Shaila hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando diversi dubbi sull’autenticità di questo riavvicinamento tra Helena e Lorenzo proprio alla fine del Grande Fratello. D’altro canto, però, i fan degli “Shailenzo” si stanno scagliando contro la ballerina per aver svelato un “segreto” che l’ex fidanzato le aveva confidato in intimità. Arrivati a questo punto, però, l’ex velina sembra aver messo in discussione totalmente il suo rapporto con Lorenzo ed è ormai convinta di essere stata solo presa in giro.