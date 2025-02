Grande Fratello, Iago Garcia pesante contro Shaila Gatta: “Volgare, non mi sveglia nulla”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e sicuramente Alfonso Signorini affronterà un tema caldo nella Casa in queste ore, con il web che chiede a gran voce la squalifica di Iago Garcia dal Grande Fratello per le frasi rivolte a Shaila Gatta. Scendendo nel dettaglio, nelle scorse ore in sauna l’attore spagnola e Javier Martinez hanno espresso dei loro giudizi sugli altri concorrenti ma su Shaila Gatta ci sono andati giù in maniera molto pesante giudicandola volgare negli atteggiamenti ma anche nel fisico, hanno criticato il suo modo di vestirsi e di ballare finendo per essere accusati di bodyshaming.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nuove volgarità ed eccessi al Grande Fratello/ Un video fa discutere

“Con Shaila si vede proprio un cambiamento, ma anche fisico, proprio. Anche fisico. Non è una donna che adesso mi… mi… Ma anche fisicamente, curiosamente, sai, mi sembra una… uff…” ha premesso Iago Garcia contro Shaila Gatta che poi ha aggiunto che i suoi atteggiamenti non li vede sensuali e non gli risvegliano nessuna sensualità e soprattutto ha concluso mettendoci il carico e facendo anche dei gesti espliciti per indicare il suo decoletèe: “Ci vedo la volgarità del testo, perché sono ragazze che non mi interessano in assoluto…lei proprio è proprio ‘uff‘…Tu guarda come si tocca, come porta i vestiti, tutto fuori”. I fan dell’ex Velina di Striscia la notizia a tali dichiarazioni ha invocato a gran voce dei provvedimenti e persino la squalifica di Iago Garcia dal Grande Fratello.

Grande Fratello, amicizia in crisi tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli?/ "Parla con tutti, ma non con me"

Web invoca squalifica di Iago Garcia dal Grande Fratello: “Superato il limite su Shaila”

I fan di Shaila Gatta da ore chiedono la squalifica di Iago Garcia dal Grande Fratello per le frasi che le ha rivolto. Su X si legge: “Inaccettabili questi commenti” “Passa il messaggio che una donna possa essere etichettata come ‘volgare’ solo perché ha un certo modo di esprimersi, di ballare o di essere se stessa” “La volgarità è soggettiva e molto spesso viene usata come arma per sminuire le donne, per controllarle e per farle sentire sbagliate” Anche Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip, si è scagliata contro Iago Garcia: “È ora di prendere provvedimenti! Iago ha superato ogni limite con le sue parole su Shaila. Commenti del genere sul fisico e sul modo di ballare di una donna sono inaccettabili, soprattutto in un contesto come il vostro che dovrebbe promuovere il rispetto. Non possiamo tollerare questa mancanza di educazione e rispetto. Serve una squalifica.” Tuttavia altri utenti web hanno preso le difese dell’attore spagnolo, sostenendo che l’ex Velina nella Casa si comporti da bulla ed in maniera volgare ed insieme a Lorenzo Spolverato attui strategie contro gli altri concorrenti.