Dopo la fine del Grande Fratello i fan sono stati sommersi da indiscrezioni riguardanti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Addirittura si è parlato di una fuga della ballerina dopo la finale del reality di Canale 5 dopo che presunti hater le urlavano di andarsene. Un video uscito solo poche ore fa, però, ha smentito tutto quanto, svelando il contrario su ciò che si è vociferato. Tra le ipotesi sul post puntata si è parlato addirittura di un presunto schiaffo dato da Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato per via della fine della loro relazione. Tutto falso! Andiamo a vedere cos’è successo davvero.

A smentire le voci sulle vicende accadute dopo la finale del Grande Fratello è stato un video che sta causando non poche polemiche tra gli spettatori. Su X e su TikTok è stata pubblicata una clip in cui si vede chiaramente Shaila Gatta che in seguito alla puntata si mette di fronte ad alcuni ragazzi e batte loro il cinque: “Batteva il cinque per la scenetta che aveva appena fatto in casa contro Lorenzo, pensava che avrebbe funzionato”, scrive un utente sui social.

Altri fan del Grande Fratello sono convinti che quel gesto con la mano fosse nient’altro che l’imitazione di uno schiaffo. “E ride pure. Dopo il discorso horror se gli vuoi anche un po’ di bene almeno non fai sti gesti da fenomena”, continua un altro utente. I commenti sotto al video sono stati tantissimi e molti di questi propendono verso la ragione a Lorenzo Spolverato. Secondo i fan Shaila Gatta avrebbe recitato una scenetta con il modello milanese, una mossa studiata ad hoc per le telecamere e per costruire un giochino appetibile per innalzare la sua immagine.

In ogni caso è stata smentita la voce che vedeva Shaila Gatta artefice del brutto gesto nei confronti di Spolverato: non c’è stato nessuno schiaffo, e lo dimostra la lunga diretta social da cui è stata estrapolata quella clip. I due, dopo la finale, non si sono mai avvicinati e non si sono incontrati per discutere su quello che è successo. Oltretutto, il manager della ballerina ha anche parlato con Deianira Marzano, la quale ha prontamente smentito che ci sia stato uno schiaffo.