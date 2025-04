Come molti di voi sapranno, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati dopo il Grande Fratello. La ballerina era entrata nella casa durante la finale per dire al ragazzo di non voler più stare con lui, accortasi di aver vissuto una storia d’amore tossica. I fan del programma, però, hanno iniziato a scrivere diverse cattiverie sui social, in particolare ha ricevuto insulti da parte di chi aveva difeso a spada tratta sin dall’inizio la relazione tra lei e il modello milanese.

Dopo il programma, Shaila Gatta si è chiusa in una sorta di silenzio stampa senza rilasciare dichiarazioni e senza fare un bilancio del suo percorso al reality di Canale 5, come invece avevano fatto molti dei suoi colleghi, tra cui anche l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato. In un’intervista a Daniele Dal Moro, però, aveva deciso di far sapere al pubblico come sta vivendo questo particolare periodo, rilasciando alcune dichiarazioni che indicano che la ballerina non stia passando un bel periodo. “Ho scelto di mettermi al primo posto“, ha spiegato, “finalmente in modo autentico, e continuerò a farlo d’ora in avanti”.

“Se sembro distante è solo perché ho bisogno di staccare e respirare un po’”, aveva detto Shaila Gatta a Daniele Dal Moro, ma ancora non si era esposta raccontando la sua condizione attuale dopo la fine del Grande Fratello e dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato. Proprio ieri sera, l’ex velina di Striscia la Notizia ha rotto il silenzio rivolgendosi ai fan e raccontando il difficile momento che sta passando in questo periodo a causa di tutto quello che è successo. I fan sono rimasti allibiti nel sapere che Shaila Gatta ha perso diversi chili rispetto a quando era entrata nel Grande Fratello.

“Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare”, spiega la ragazza, che continua dicendo ai fan di andarci piano con i giudizi e con le parole: “Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato”. La ballerina ha poi mostrato una foto della bilancia che segna 51 kg, mentre Lorenzo Spolverato è intervenuto in una sua diretta dicendo queste parole: “Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene“.