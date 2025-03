Shaila Gatta torna a scagliarsi contro Helena Prestes al Grande Fratello. Nella puntata di giovedì, 14 marzo, è andata in onda la “linea della vita” della gieffina, la quale ha parlato della sua difficile infanzia in Brasile, per poi passare al trasferimento a New York con l’ex fidanzato, fino all’arrivo in Italia. Un racconto emozionante, che ha commosso tutti. Il giorno successivo, però, Shaila ha fatto un commento che non è passato inosservato. Com’è noto, la ballerina è convinta che la brasiliana sia solo una giocatrice e che usi le persone per i propri scopi.

Lorenzo si confida con Chiara al Grande Fratello: "Shaila non ha rispettato i miei tempi"/ Fan furiosi

In particolare, l’ex velina sostiene che Helena si sia approfittata di Zeudi Di Palma per sfruttare il supporto delle fan “Zelena“, per poi abbandonarla alla prima occasione. A tal proposito, mentre chiacchierava con l’ex Miss Italia, ha detto: “Per quanto la mia vita anche sia stata brutta, certamente non come la sua, questa non è una giustificazione ad essere una persona ambigua in questo gioco e ad usare la gente per i suoi scopi. Il passato non è giustificazione”. Alla luce di quanto accaduto ieri, per molti è stato inevitabile pensare che il riferimento fosse proprio alla ‘linea della vita’ di Helena.

Jessica Morlacchi su Shaila al Grande Fratello: "Mi fa tenerezza, doveva lasciare Lorenzo"/ "Ha dato il 50%"

Shaila Gatta nella bufera al Grande Fratello: la frase su Helena Prestes

Neanche a dirlo, l’esternazione di Shaila Gatta ha scatenato una feroce polemica sui social e la ballerina è stata travolta dalle critiche. Ormai i fandom del GF sono completamente fuori controllo: da una parte c’è chi idolatra in modo esagerato, dall’altra chi sparge odio senza freni. Di conseguenza, ogni minima parola viene analizzata nel dettaglio, generando polemiche e controversie. Il clima creatosi intorno al reality di Canale 5, tra televoti manipolati e guerre social, è insostenibile, tanto da aver portato gran parte del pubblico generalista a prendere le distanze dal programma.

Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta al Grande Fratello: "Non ci sono per lei"/ "Ci siamo detti tutto"

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che Shaila fa affermazioni del genere su Helena Prestes. La ballerina non crede affatto alla buona fede della coinquilina e si è detta più volte stufa del presunto “trattamento di favore” che le avrebbero riservato in questi mesi. Tra l’altro, nessuna delle due gieffine è ancora in finale, il che sta rendendo la loro rivalità ancora più accesa. Chi di loro riuscirà riuscirà a conquistare un posto nell’ultima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.