Come sappiamo, Amici di Maria De Filippi continua ad essere il talent per eccellenza nonchè quel programma al quale milioni di giovani vorrebbero partecipare per dimostrare di essere dei veri artisti. Ma la “gara” non è solo tra i giovani: anche i più grandicelli e gli ex allievi a volte spingono per tornare finalmente sul palco di Canale 5 per ritornare in televisione e farsi conoscere ancor più dal pubblico, come sta cercando di fare Shaila Gatta nelle ultime ore. Non dimentichiamo ad esempio il ritorno di Sebastian Melo come ballerino professionista o Elena D’Amario, che oggi mostrano agli allievi le coreografie.

Perchè Lorenzo Spolverato e Shaila si sono lasciati? Lui confessa/ "Ha detto che si è vergognata di..."

Elena D’Amario è stata una delle ballerine di “Magic Mike” e ha danzato per diverso tempo alla “Parson Dance”. Anche Shaila Gatta, appassionata di beauty e make-up, pare provare una forte nostalgia per Amici, e sembra che dopo l’esperienza al Grande Fratello finita non di certo nel migliore dei modi, ha rivelato le sue intenzioni future, esprimendo un desiderio che forse teneva nascosto da tempo: “Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato poi alla fine, sarebbe un sogno anche quello“.

Shaila Gatta lancia una frecciatina ad Helena e Jessica?/ "Io non sono potuta uscire e riscrivere i piani"

Shaila Gatta su Amici: “Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da desiderare”

Shaila Gatta ha confessato in una diretta su Instagram di essere pronta a tornare nella scuola di Amici: “Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare. Anche quando uno dice ma si c’hai dieci anni di carriera, vent’anni di carriera.. Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da desiderare“. In base alle sue parole nella diretta di Instagram, sembra proprio che Shaila Gatta stesse ormai covando da tempo questo profondo desiderio, anche se nella casa del Grande Fratello non ne aveva mai parlato. Maria De Filippi la ingaggerà?