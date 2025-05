Shaila Gatta sembra aver deposto l’ascia di guerra con Lorenzo Spolverato. Com’è noto, dopo mesi trascorsi insieme nella Casa del Grande Fratello, Shaila ha deciso di chiudere la relazione con Lorenzo proprio durante la finale del reality. Nonostante la settimana prima avesse lasciato la Casa ribadendo il suo amore per il modello, una volta fuori ha avuto modo di rivedere alcuni video dei loro scontri, rendendosi conto di aver perso lucidità nel corso della convivenza e di non volere più una relazione di quel tipo. L’ex velina si è mostrata profondamente arrabbiata e rancorosa, accusando l’ex fidanzato di averla manipolata e di aver avuto atteggiamenti brutali nei suoi confronti.

Shaila Gatta gela su Lorenzo Spolverato: il ringraziamento ai fan lascia poche speranze/ Ecco cos'ha detto

Anche diversi giorni dopo la finale, la ballerina sembrava essere rimasta ferma sulla sua opinione, definendo Lorenzo un “narcisista insicuro” in un’intervista rilasciata al magazine Chi. Dal canto suo, invece, Spolverato non ha voluto attaccare la ragazza, confessando di amarla ancora e chiedendo un confronto con lei. Alcune settimane fa, i due hanno avuto modo di parlare al telefono, così da avere una conversazione più pacifica, senza però tornare ad essere una coppia.

Lorenzo Spolverato, dalla presunta nuova fidanzata al ritorno di fiamma con Shaila/ La risposta spiazza i fan

Shaila Gatta torna a parlare di Lorenzo Spolverato: le sue parole

Dopo un confronto in videochiamata, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di prendere strade diverse. Il modello ha raccontato che Shaila ha preferito non incontrarlo di persona, ribadendogli la sua volontà di non tornare insieme. Da quel momento, la ballerina è entrata in silenzio, evitando di parlare dell’ex fidanzato e concentrandosi solo sul lavoro. Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato. Ieri, domenica 4 marzo, l’ex velina è tornata inaspettatamente a nominarlo durante un incontro con i fan in una farmacia di Napoli, dove ha presentato il suo nuovo brand di skincare, “Leggera”.

Mattia Fumagalli senza freni dopo il GF: "Lorenzo il più falso, Shaila ipocrita"/ "Zeudi? Minacciato dai fan"

Prima di passare alla prova dei prodotti, Shaila ha dialogato con i suoi sostenitori – molti dei quali continuano a sperare in un ritorno di fiamma con Lorenzo – sorprendendo tutti con parole inaspettate nei confronti dell’ex compagno. “A me non piace che si parli male di una persona con cui sono stata, perché alla fine il bene c’è e c’è rispetto”, ha detto Shaila riferendosi a Lorenzo. Insomma, rispetto alle dichiarazioni delle scorse settimane, l’ex velina appare decisamente più serena nei confronti di Spolverato. Tuttavia, ha comunque chiarito di essere single, escludendo quindi una riconciliazione con il modello.