Shaila Gatta sembra decisa a chiudere per sempre con Lorenzo Spolverato. Dopo averlo lasciato un paio di settimane fa, la ballerina aveva comunque continuato a stargli vicino, passando la maggior parte del tempo con lui tra abbracci ed effusioni. Dopo aver perso il televoto per la finale contro Zeudi Di Palma, però, l’ex velina ha pian piano raggiunto nuove consapevolezze, capendo di aver dato troppa importanza al rapporto con Lorenzo e poca a sé stessa. Nei mesi trascorsi nella Casa, ha sempre messo il fidanzato al primo posto e, ora, è decisa a non farlo più.

Queste riflessioni non sono piaciute molto a Lorenzo che, neanche a dirlo, si è chiuso a riccio. Quando lei ha provato a parlargli per chiarire, il 28enne si è tirato indietro, dicendole che, da ora in poi, avrebbero avuto contatti solo per questioni lavorative. Il giorno dopo, però, l’inquilino pare abbia già cambiato idea, avvicinandosi a Shaila per chiederle di parlare. Un atteggiamento che ha finalmente stancato l’ex allieva di Amici, al punto che ha confessato di non sentire più la sua mancanza e, soprattutto, di non provare più lo stesso trasporto nei suoi confronti.

Shaila Gatta sempre più lontana da Lorenzo Spolverato: fine di un amore al Grande Fratello

Mentre si trovava sdraiata sul letto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, Shaila si è sfogata e ha detto: “Non mi va di parlargli. Quando parlava con Chiara non mi ha degnato di uno sguardo. Non si rende conto di come si comporta, tutta questa sicurezza che lui ha di essere ancora convinto che io ci sto sotto… ti dico, non mi manca più tantissimo. Gli voglio bene, ma per me va bene così. Io mi merito il meglio, un trattamento migliore, e questo non lo è”. Dopo mesi di alti e bassi, l’ex velina è giunta alla conclusione che lei e Lorenzo non possano stare insieme neanche fuori dalla Casa del Grande Fratello.

“Ho aperto gli occhi, per me è finita… ma neanche fuori, non c’è proprio speranza. Io fuori ho tanta roba da fare, non mi posso mettere a pensare a Lorenzo che non vuole affrontare i suoi problemi. Troverà un’altra che l’asseconda e io troverò un altro prima o poi, ma ora voglio stare sola. Io non dico che questo non sia amore, ma in una via particolare. Prima mi dispiaceva, ora no. Non avverto più trasporto”, ha aggiunto Shaila Gatta. Insomma, per la prima volta, la ballerina non sta sentendo più la mancanza di Lorenzo Spolverato e sembra essere decisa a non tornare più insieme a lui.