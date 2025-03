Shaila Gatta, retroscena di Sambruna: “Lascerà Lorenzo, previsto confronto al GF”

Dopo che è uscita dal Grande Fratello Shaila Gatta ha avuto modo di riflettere su quanto successo nell’ultimo periodo all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Lei, insieme a Lorenzo Spolverato e pochi altri, è stata la protagonista assoluta del programma e forse, si aspettava di vincere o arrivare in finale. A rivelare alcuni retroscena bomba su quanto sta succedendo dopo la sua eliminazione è Sambruna, esperta di gossip e del GF. Andiamo a scoprire cos’ha rivelato.

Secondo lei, Shaila Gatta ha intenzione di lasciare definitivamente Lorenzo Spolverato e chiudere ogni rapporto con lui. Non solo, in tutto questo c’entrerebbe anche il famoso Guru della moda, entrato qualche mese fa per un confronto con il modello milanese. A raccontare tutto è stata Sambruna s 361 Lounge, dove in un video ha svelato qualche retroscena di quanto successo dopo l’uscita di Shaila Gatta dal Grande Fratello. Ecco le sue parole: “Mi giungono dei rumor su Shaila e su cosa avrebbe intenzione di dire a Lorenzo in finale lunedì“. L’esperta continua, precisando che la ballerina cambia idea molto spesso e che quindi potremmo non dover fare troppo affidamento alle sue parole.

Secondo i rumor durante la finale del Grande Fratello Alfonso Signorini preparerà un confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che hanno passato la loro prima settimana insieme. Sempre in base alle indiscrezioni di Sambruna, la ballerina gli dirà che tra loro la storia è chiusa definitivamente, ma non solo! Tra le accuse, anche quella di essere stata da lui manipolata, che il loro è stato un amore tossico e che la sua presenza l'ha danneggiata a vantaggio del suo gioco (infatti lui è stato il primo finalista). E proseguono i colpi di scena, perchè a quanto pare Shaila Gatta tirerà in ballo il "Guru della moda": avrebbe scoperto che il ragazzo entrato per parlare con Lorenzo non fosse il vero personaggio.

Intanto, Lorenzo Spolverato è in crisi nella casa del Grande Fratello. Gli manca Shaila – a quanto dice – e ha deciso di scriverle una lettera per sentirla più vicino. Al contrario, lei ha solo richiesto indietro tre magliette e un profumo che erano rimasti nei Lumina Studios prima della sua uscita. Dopo aver saputo ciò, il modello milanese è sprofondato in un’ulteriore crisi e pieno di dubbi non fa che domandarsi cosa sia successo. Del resto, avrebbe potuto restituirglieli lui!