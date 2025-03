Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il distacco scatena la crisi?

Cosa sta accadendo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? E’ questa la domanda più gettonata sul web e a cui risponderà la stessa Shaila lunedì 31 marzo 2025 quando, quasi sicuramente, tornerà nella casa del Grande Fratello sia per rivedere il fidanzato che per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’eliminazione in semifinale ha lasciato l’amaro in bocca alla ballerina che sta provando a tornare alla realtà gestendo con molta cautela i social come ha spiegato lei stessa in un audio pubblicato sul suo canale Instagram. I fan, tuttavia, si aspettavano qualche gesto di sostegno da parte di Shaila per Lorenzo che, però, non è avvenuto.

Stefania Orlando insulto choc da hater: "Non avrai mai un figlio"/ La replica da applausi

La Gatta, infatti, non ha ancora cominciato a seguire Lorenzo sui social e ha anche cancellato alcuni contenuti relativi al Grande Fratello, compresi alcuni video in cui era con Lorenzo. Tuttavia, tra le tante foto, sono ancora presenti i post con le foto di Lorenzo e Shaila che, nelle scorse ore, ha anche pubblicato un cuore con il cerotto tra le storie del suo profilo Instagram. Proprio tale post ha scatenato il panico tra i fan degli Shailenzo che temono che, a distanza di pochi giorni dall’uscita dalla Casa, Shaila possa davvero prendere le distanze da Lorenzo. Un’ipotesi che, ad oggi, appare improbabile considerato che, solo lunedì scorso, ha dichiarato in diretta di amarlo.

Il 'dramma amoroso' tra Helena e Zuedi del Grande Fratello ha un fan insospettabile fan

La crisi di Lorenzo Spolverato dopo una richiesta di Shaila Gatta

Nelle scorse ore, a rassicurare i fan è stata anche Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti secondo i quali Shaila avrebbe sentito la mamma di Lorenzo e avrebbe raccontato ad una fan che lavora in un bar di essere innamorata di Lorenzo. Quest’ultimo, tuttavia, ignaro di tutto quello che sta accadendo fuori dalla Casa, dopo essere stato in confessionale, è entrato in crisi. Dopo l’eliminazione di Shaila, Lorenzo si è occupato delle valigie della fidanzata tenendo con sé un maglione che Shaila indossava spesso e il suo profumo.

Stefania Orlando si sbilancia sul vincitore del Grande Fratello "Spero sia Helena"/ E sul web scoppia il caos

Pochi giorni dopo, Shaila ha richiesto il maglione che Lorenzo ha prontamente consegnato senza tanti problemi. Ieri, però, di fronte alla nuova richiesta degli autori, ha cominciato a farsi mille pensieri. Uscendo dal confessionale, infatti, ha raccontato a Chiara che Shaila avrebbe richiesto il suo profumo. Parlando con la Cainello, ha ammesso di essere entrato in paranoia ma di non volerci pensare per non farsi prendere dall’ansia. Per tutto il giorno, tuttavia, è apparsa cupo, triste e pensieroso. Sul web, i fan più attenti, sono sicuri che la mossa di richiedere il profumo non sia di Shaila ma un tentativo per creare un’ultima dinamica. Lorenzo, tuttavia, ha deciso di non consegnare alcun profumo e tenerlo comunque con sé. L’attesa, dunque, per la finale aumenta soprattutto per capite cosa sta accadendo tra Shaila e Lorenzo.