Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove si parlerà senza dubbio della lite furibonda tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che mai come in queste ore appaiono in crisi profonda. Gli altri concorrenti si stanno interrogando sul loro futuro, la regia del GF ha censurato la lite e Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro una volta per tutte, oltre a parlare del rapporto sempre più intenso tra Helena e Javier.

Intanto Maria Teresa Ruta ha un pensiero ben definito sull’ex velina di Striscia La Notizia: “Non credo che lei sia una vittima di Lorenzo perché beneficerebbe della situazione e non può essere sua complice”. A queste dichiarazioni Shaila risponderà a tono in puntata stasera? Oppure preferirà che sia il modello a chiarire la sua posizione e chiederle scusa per ciò che le ha detto nelle ultime ore?

Shaila Gatta, lite con Lorenzo: Maria Teresa parla di strategia

Nella scorsa puntata Shaila Gatta e Lorenzo si sono guadagnati per l’ennesima volta un blocco intero, con un Mattia Fumagalli che ha dato voce al pubblico: secondo lui la coppia litiga ogni volta prima della diretta per avere dello spazio tutto per loro. Maria Teresa Ruta in queste ore ha parlato di strategia da parte del modello milanese: in pratica quest’ultimo vorrebbe chiarire e dare alla sua fidanzata tutte le risposte del caso in puntata.

Stasera al Grande Fratello Alfonso Signorini dovrà chiarire la situazione tra l’ex velina e Lorenzo Spolverato e sarà interessante vedere come faranno a giustificare per l’ennesima volta i comportamenti tracotanti del concorrente (con tanto di insulti alla sua fidanzata) che da quando è iniziato il programma sta spadroneggiando finendo per essere aspramente criticato da giornalisti e utenti sui social. Amanda Lecciso ha ironizzato sul concorrente dicendo che anche questa volta si è assicurato il primo blocco della puntata dato che la curiosità sta crescendo nella casa più spiata d’Italia.

