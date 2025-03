Shaila Gatta furiosa con Stefania Orlando al Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in onda lunedì, 11 marzo, le due donne se ne sono dette di tutti i colori. Cos’è successo esattamente? Alla fine della scorsa diretta, la ballerina si era scusata con Stefania per averle detto di essere “cattiva”, per poi abbracciarla e fare pace. Tuttavia, in confessionale ha poi confessato che il suo era stato un “abbraccio di Giuda” e che il suo intento era farle provare le stesse sensazioni che ha provato lei stessa quando si è sentita ‘pugnalata alle spalle’. Non solo, l’ha anche accusata di essere una persona cattiva e di giocare sulla pelle degli altri.

Da lì, è partito un acceso scontro tra le due, con Alfonso Signorini che ha preso le difese della Orlando. Il conduttore, infatti, ha rimproverato l’ex velina per aver usato delle parole troppo forti, dicendole di aver esagerato. Una volta tornati in salone, Shaila ha continuato a litigare con Stefania, per poi evidenziare il trattamento diverso che riceverebbe in trasmissione rispetto agli altri concorrenti. Tra l’altro, è da settimane che l’ex allieva di Amici muove un’accusa simile a Signorini e il programma.

Shaila Gatta furiosa con Stefania Orlando: lo scontro al Grande Fratello

“Menomale che te lo sei detto da sola che sei falsa”, ha esclamato Stefania Orlando mentre tornava in salone. A quel punto, Shaila Gatta ha perso la pazienza e ha detto: “Ci è stato detto mafiosi e hanno detto che era ‘demagogia’, perché Iago se ne esce con questa demagogia”. La ballerina si riferiva ad un’espressione usata da Iago Garcia nei confronti del suo gruppo che, però, è stata giustificata tranquillamente in puntata. Al contrario, le critiche di Shaila nei confronti di Stefania sono state immediatamente condannate da Signorini.

“Ma a chi vuoi prendere in giro? Ora hai visto cosa si prova? Dai, ti ho dato un po’ da parlare per tutta la settimana, non hai argomenti se non quelli degli altri. I tuoi argomenti non esistono”, ha continuato la 28enne. “Siete due finti. Lui inventa dinamiche e l’altra gli va dietro, perché purtroppo che cosa vuoi fare”, ha poi replicato Stefania. In difesa dell’ex velina, però, è intervenuta Beatrice Luzzi, la quale ha invece criticato la Orlando, accusandola di essere cattiva nei confronti degli altri inquilini. Insomma, una cosa sembra certa: Shaila e Stefania non riusciranno più a sanare le loro differenze prima della fine del Grande Fratello.