Possibile confronto al Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo: lei sarebbe intenzionata a chiudere

Quello che potrebbe accadere durante la finale del Grande Fratello sta ingolosendo non poco gli appassionati del reality show e gli amanti del gossip. Per quanto riguarda la coppia Shaila e Lorenzo, si vocifera con insistenza di un possibile faccia a faccia durante la puntata finale. Un faccia a faccia che non lascerebbe presagire nulla di buono per Lorenzo, dato che Shaila sarebbe intenzionata a lasciarlo.

Mariavittoria, siluro contro Chiara e Zeudi al Grande Fratello/ "Buttano fango su Helena e poi..."

Il condizionale è d’obbligo, perché non siamo nella testa di Shaila ma le voci si moltiplicano in queste ore e anche gli esperti di gossip confermano il possibile scenario. In particolar modo, Biagio D’Anelli, avrebbe fatto riferimento ad una telefonata piuttosto cinica in cui Shaila avrebbe detto di volersi “togliere dalle bal*e Lorenzo”. Insomma un messaggio molto chiaro, vedremo cosa accadrà.

Javier Martinez, Mattia Fumagalli in assenza di Helena ci prova/ La confessione ad Alfonso Signorini

Shaila e Lorenzo, ennesimo tira e molla al Grande Fratello? Forse questa volta sta per finire davvero

Oltre a Biagio D’Anelli, anche su X rimbalzano voci che prospettano una rottura imminente tra Shaila e Lorenzo. Secondo alcuni rumor addirittura si profilerebbe un faccia a faccia in diretta, durante la finale, con Shaila che sarebbe pronta a troncare una volta per tutte con il compagno. Sarà davvero così o siamo di fronte all’ennesimo tira e molla?

Il quesito è lecito, ma sono in tanti a credere che, comunque vada, dopo la finale del Grande Fratello non ci sia un futuro per Lorenzo e Shaila. La sensazione effettivamente è proprio questa. Ci sarebbe da stupirsi, probabilmente, se accadesse il contrario.

Zeudi Di Palma attacca Lorenzo Spolverato: "Potrebbero squalificarti"/ Il web: "Fa la stessa cosa anche lei"

Shaila frena sulla rottura con Lorenzo

L’ex concorrente, tuttavia, avrebbe però smentito tutte le voci che stanno girando su lei e Lorenzo e avrebbe chiesto una “tregua” rispetto al tam tam social che la sta tormentando. Così non resta che aspettare lunedì 31 marzo, per capire se e come questa storia d’amore. Il conto alla rovescia per la finale è dunque già cominciato. A tenere banco, oltre alla proclamazione del vincitore, c’è inevitabilmente la relazione tormentata tra Shaila e Lorenzo. Come andrà a finire?