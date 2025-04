Correva l’anno 2022 quando Shaila Gatta frequentava Alessandro Zarino. Una storia d’amore che non decollò, a causa di motivi ancora non del tutto chiari. Di certo lei nella casa del Grande Fratello non aveva speso parole al miele per le sue precedenti relazioni, scatenando appunto la reazione piccata dello stesso Alessandro. L’ex fidanzato ha raccontato che ad un certo punto del loro rapporto era molto impegnato dal punto di vista lavorativo, per via di un progetto molto importante. Ma lei, a suo dire, non lo avrebbe sostenuto a sufficienza, e al contrario si sarebbe messa di traverso per sottolineare le mancanze nel loro rapporto.

"Alfonso D'Apice ha manipolato Shaila Gatta": ecco cos'avrebbe detto su Lorenzo/ I retroscena della finale

“Io l’ho sempre messa al centro della mia vita ed era così speciale per me che, per la prima volta in vita mia, ho regalato un anello di fidanzamento”, ha raccontato l’ex tronista in una intervista riportata da Fanpage. E in queste ore, inevitabilmente, fanno rumore le parole espresse da Deianira Marzano sui social, con cui rivela il cinismo glaciale con cui Shaila lasciò proprio l’ex compagno. “Vi ricordo che era stato proprio Alessandro Zarino a raccontarlo, dicendo che Shaila Gatta lo aveva lasciato con un semplice sms. Una cosa che aveva lasciato tutti un po di stucco, considerando la loro storia e il fatto che sembravano molto presi l’uno dall’altra”, le parole dell’esperta.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a riconquistare Shaila Gatta?/ Il messaggio social scatena i fan

Shaila Gatta, che cinismo! Lasciò l’ex Alessandro Zarino con un sms? E Lorenzo Spolverato…

“Poi lui lo aveva rivelato durante un’intervista, non proprio felicissimo del modo in cui erano andate le cose…”, sottolinea ancora Deianira. Insomma, non sarebbe finita affatto bene per la coppia. E lo stesso ben servito è spettato a Lorenzo Spolverato, mollato nientedimeno che durante la finale del Grande Fratello, con la ragazza tornata tra le mura di Cinecittà per metterlo al corrente della sua decisione.

Lorenzo Spolverato nuovo inviato a Le Iene? Spunta il gossip/ Poi emergono nuovi retroscena su Shaila Gatta

Una situazione surreale, soprattutto per i continui tira e molla vissuti durante il percorso nella casa e per lo scetticismo sulla coppia che le due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici avevano espresso in tempi non sospetti. La ragazza, nonostante i consigli, aveva deciso di restare al fianco del fidanzato, ma poi una volta eliminata ha preso la sua scelta.