Accese polemiche sul finale della nuova diretta del Grande Fratello. Le nuove nomination, fatte tra un gruppo ormai molto ristretto, hanno sollevato delle forti accuse, soprattutto nei confronti di Shaila Gatta. La gieffina ha deciso di mandare al televoto Mariavittoria Minghetti, concorrente che fino a qualche tempo fa era una tra le sue amiche più care nella Casa. Shaila ha motivato la nomination dicendosi delusa dai suoi comportamenti, nonché ferita dalla piega che ha preso il loro rapporto.

Se Mariavittoria si è mostrata poco infastidita dalla votazione dell’ormai ex amica, il suo fidanzato Tommaso Franchi è andato su tutte le furie. L’idraulico ha infatti accusato Shaila di aver mentito sulle motivazioni della nomination, che sarebbe invece solo pura strategia ai danni della fidanzata.

Lite tra Tommaso Franchi e Shaila Gatta in diretta al Grande Fratello durante le nomination

“Penso che Shaila abbia nominato Mariavittoria perché la pensa più debole, quindi mandando Helena e lei al televoto non sarebbe andata fuori.”, ha spiegato Tommaso Franchi, che ha quindi attaccato la ballerina: “Sei una grande giocatrice, ti stai nascondendo!” Accuse che però Shaila ha rimandato al mittente: “Io sono molto onesta con i miei pensieri, Mariavittoria sa che ci sono state delle cose tra noi, la nomino per ferite personali!” “Tu l’hai nominata per strategia e lo nascondi come un affronto personale”, ha però tuonato Tommaso. A chiudere è stata però Shaila con una stoccata finale: “Menomale che parli, dopo 6 mesi ce l’hai un pensiero!”

