Shaila Gatta furiosa con Helena Prestes al Grande Fratello. Gli ‘Shailenzo‘ sono stati senza dubbio tra i protagonisti della puntata di lunedì, 17 marzo, del reality. La loro rottura ha provocato una spaccatura nella Casa, riportando alla luce vecchie alleanze. In particolare, Javier Martinez ed Helena si sono schierati dalla parte di Lorenzo, accusando Shaila di averlo lasciato solo per andare avanti nel gioco. Non solo, Helena si è avvicinata in modo particolare al modello, arrivando persino a lasciar intendere, con una frase ambigua, che se lui avesse fatto una scelta diversa all’inizio, le cose tra di loro sarebbero potute andare in un altro modo.

Lorenzo salva Shaila al Grande Fratello, ma lei non si fida/ "L'ha fatto per il pubblico e non per me"

Chiaramente, questa complicità ritrovata tra Helena e Lorenzo non ha lasciato Shaila e Javier indifferenti, scatenando il caos. Da un lato, l’argentino si è rifiutato di parlare con la fidanzata, non salutandola nemmeno dopo essere stato eliminato. Dall’altro, invece, Shaila non è riuscita a trattenersi, litigando con Lorenzo e attaccando duramente la brasiliana. Secondo la ballerina, infatti, i due sarebbero molto simili, poiché entrambi ossessionati dal gioco.

Shaila furiosa con Lorenzo al Grande Fratello: "Sei come Helena, non ti voglio vedere più"/ C'entra Stefania

Shaila Gatta si scaglia contro Helena Prestes: la lite durante la pubblicità del Grande Fratello

Dopo aver litigato con Lorenzo Spolverato, Zeudi ha cercato di calmare Shaila e allontanarla dal salone. In quel momento, la ballerina non si è controllata e si è scagliata contro Helena esclamando: “Quest’altra… godi eh? Come si brutt”. Dopo aver visto Lorenzo “alleato” con la sua storica rivale, l’ex velina ha perso totalmente le staffe, arrivando anche ad esagerare con le parole. Chiaramente, la scena è stata subito ripresa dagli spettatori del reality, scatenando una feroce polemica sul web.

Helena Prestes critica Beatrice Luzzi al Grande Fratello: "Vive di like e commenti"/ Caos in diretta

Tra le numerose critiche, però, c’è anche chi ha preso le sue difese, sostenendo che si trattasse semplicemente di uno sfogo in napoletano e che non volesse realmente offendere l’aspetto estetico della brasiliana. Ad ogni modo, una cosa è certa: la convivenza tra gli “Shailenzo” nelle ultime settimane del Grande Fratello si preannuncia estremamente tesa. Shaila sembra aver definitivamente chiuso ogni porta a Lorenzo, arrivando a credere di essere stata solo presa in giro da lui ed escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, anche fuori dalla Casa. Con l’amicizia ritrovata tra la Prestes e Spolverato, sicuramente se ne vedranno delle belle.