Shaila Gatta è stata messa di fronte a un bivio al Grande Fratello. Durante la puntata di giovedì 27 febbraio 2025 si è parlato molto di lei e del fidanzato Lorenzo Spolverato che questa settimana hanno vissuto una forte crisi, con gesti a dir poco intollerabili da parte del ragazzo: per la rabbia si è messo a stracciare le loro fotografie, a prendere a calci i divanetti vicino alla piscina e non solo. Viste le immagini piene di aggressività, Alfonso Signorini ha voluto fare il punto della situazione.

Il conduttore, infatti, ha messo Shaila Gatta davanti ad un bivio facendole capire che al momento quella con Lorenzo Spolverato è una storia d’amore tossica che non le sta facendo bene. Sia la velina che il modello milanese sono d’accordo che tutto questo sta diventando malsano e che di conseguenza va presa una scelta per il bene di tutti. Ci ha pensato Alfonso Signorini, il quale ha chiesto a Shaila di scegliere se raggiungere Lorenzo Spolverato in Mystery e riprovare a stare con lui, o se lasciarlo e andare dagli altri coinquilini in salone in modo tale da prendersi ufficialmente una pausa dalla relazione.

Shaila Gatta, applausi del pubblico al GF: “Scelgo di andare in salone”

Dopo la domanda di Alfonso Signorini al Grande Fratello, Shaila Gatta ha avuto pochi dubbi. L’ex velina ha spiegato di essere completamente d’accordo con Lorenzo Spolverato sul fatto che entrambi hanno bisogno di prendersi un po’ di tempo per stare lontani l’uno dall’altra. “Scelgo di andare in salone“, ha detto Shaila Gatta conquistandosi un enorme applauso da parte del pubblico. Anche sui social, i fan del Grande Fratello hanno sostenuto la ballerina in questa scelta, contenti che si sia staccata da Lorenzo Spolverato e dalle sue continue indecisioni. Ora, non resta che scoprire se entrambi riusciranno a stare lontani nonostante siano coinquilini forzati nel reality.