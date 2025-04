The Couple 2025: nel cast due coppie del Grande Fratello? L’indiscrezione

Ci siamo: lunedì, 7 aprile, su Canale 5 partirà “The Couple 2025“, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Proprio ieri sera, lunedì 31 marzo, Ilary è apparsa alla finale del Grande Fratello per promuovere il nuovo format, che si svolgerà nella stessa Casa del GF. Si tratta infatti di uno spin-off del programma condotto da Alfonso Signorini dove, però, i concorrenti gareggiano in coppia. Non solo, dovranno affrontare anche delle prove fisiche per poter aggiudicarsi il premio finale, che sarà di un milione di euro. La durata dovrebbe essere di circa un mese, mentre del cast, per ora, non si sa ancora nulla.

Nelle scorse settimane, sono emersi alcuni nomi, tra cui quelli di Soleil Sorge e Alex Belli, di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotta e di Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. Tuttavia, Soleil ha smentito le indiscrezioni, mentre da parte degli altri personaggi non c’è mai stata nessuna conferma o smentita. A distanza di pochi giorni dall’inizio di The Couple, non si sa ancora nulla sui futuri concorrenti. Poche ore fa, però, si è diffuso un gossip che ha mandato in tilt il web: a quanto pare, tra i protagonisti del nuovo reality di Canale 5 ci saranno alcuni degli ex inquilini dell’edizione del GF appena conclusa.

Shailenzo e Zelena a The Couple 2025? La notizia manda in tilt i fan

Qualche ora fa, il portale “Very Inutil People” ha condiviso una storia svelando che due note coppie (scoppiate) del Grande Fratello 18 potrebbero far parte di The Couple 2025. Di chi si tratta? Delle ‘Zelena‘ – ovvero di Zeudi Di Palma e Helena Prestes – e degli ‘Shailenzo‘ – la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Zeudi ed Helena hanno avuto solo un flirt di poche settimane, ma tanto è bastato a far nascere un fandom enorme che tifava per la nascita di un amore tra di loro. Negli ultimi mesi, però, le due da amiche “speciali” sono diventate vere e proprio “nemiche“, dividendo in due anche i loro fan.

Shaila e Lorenzo, invece, hanno avuto una storia lunga ben cinque mesi nella Casa, facendo quasi l’interno percorso in coppia. In tutto questo tempo, i due hanno avuto molti alti e bassi, distinguendosi per le loro liti accese e per le loro dimostrazioni d’affetto sopra le righe. Nonostante ciò, hanno sempre difeso il loro amore, chiarendo di volersi vivere lontano dalle telecamere. Tuttavia, dopo essere stata eliminata nella semifinale, Shaila ha cambiato totalmente idea su Lorenzo, decidendo di lasciarlo in diretta e affermando di non voler avere più niente a che fare con lui.

Shaila, Lorenzo e Zeudi a The Couple 2025? Il dubbio di Helena Prestes

Dunque, sia gli “Shailenzo” che le “Zelena” hanno molti conti in sospeso, che avrebbero attirato l’attenzione degli autori di The Couple 2025. Ricordiamo, infatti, che The Couple si basa su un format spagnolo chiamato “Gran Hermano Duo“, dove spesso partecipando in coppia anche ex gieffini fidanzati o con questioni irrisolte. “Shaila e Lorenzo saranno nel cast ed è quasi certo che ci saranno anche le Zelena”, ha scritto Very Inutil People in una delle sue storie. Non solo, a quanto pare i diretti interessati avrebbero accettato di partecipare addirittura tre settimane fa e l’unica “in bilico“ pare essere Helena Prestes.

La notizia ha lasciato molti di stucco, al punto che diversi utenti sono convinti che si tratti solamente di un pesce d’aprile. Difatti, sembra strano che, dopo sei mesi passati in televisione, la Mediaset decida di prendere nel cast gli stessi personaggi, soprattutto a seguito delle varie polemiche nate attorno a quest’edizione del GF. Dall’altra parte, questo scoop spiegherebbe anche l’improvviso cambio di rotta di Shaila Gatta che, dopo aver dichiarato amore a Lorenzo Spolverato per mesi, lo ha improvvisamente lasciato in diretta. A questo punto, non resta che attendere per scoprire la verità dietro questi rumors.