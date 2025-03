Annullato anche il secondo concerto di Shakira, dopo la cancellazione dell’esibizione a Medelin per motivi tecnici e a Lima per via di alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi. Oggi spunta la notizia della data saltata in Cile a causa della sicurezza precaria dell’evento. Ad annunciarlo è stata lei stessa su X, con un lungo post in cui ha scritto di essere estremamente dispiaciuta per dover saltare anche questo concerto.

“Voi, che mi accompagnate da più di trent’anni, conoscete più di tutti la mia etica professionale e quanto mi impegni per offrirvi sempre il meglio“. Ha iniziato così la popstar Shakira, delusa da quanto sta succedendo nell’organizzazione dei suoi eventi. “Per un anno ho lavorato instancabilmente giorno e notte sui più piccoli dettagli per realizzare un’esperienza indimenticabile”. La cantante ha poi continuato dicendo di essere addolorata dopo tanti sforzi e dopo tanto impegno nel ritrovarsi a riprogrammare il concerto in Cile per circostanze che non dipendono da lei.

Shakira annulla il concerto: “Le norme di sicurezza non rispettano gli standard”

Shakira, famosissima popstar americana iconica in tutto il mondo si sta trovando ad affrontare un periodo incredibilmente difficile con i suoi concerti. “Una serie di sfortunati eventi”, potremmo definirlo. La cantante ha tenuto a precisare che ogni volta che lei organizza un concerto, la sua troupe si muove per collaborare con tutti i produttori locali, e di conseguenza si deve fidare del fatto che gli altri seguano alla lettera quello che è stato commissionato per realizzare uno show perfetto. In buona sostanza, il concerto in Cile è stato annullato perchè le norme di sicurezza non rispettavano gli standard, e questo avrebbe potuto mettere in pericolo il pubblico. Shakira è sempre molto attenta a garantire l’incolumità dei suoi fan, soprattutto perchè i concerti della popstar sono colmi di persone e generalmente si tratta di performance incredibilmente grandi.