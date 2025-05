Shakira annuncia la cancellazione del concerto a Washington: “Non arriveremmo in tempo”

Non sono giorni facili per Shakira, alle prese con imprevisti e cancellazioni dolorose. I suoi concerti negli Stati Uniti non stanno andando come sperava e infatti – a causa di problemi tecnici – sono state cancellate due tappe del suo tour: Boston e Washington. Il concerto a Washington era previsto per domani, sabato 1 giugno, ma l’evento non vedrà mai la luce.

Shakira annulla il concerto in Cile all'improvviso: "Doloroso per me come artista"/ Cos'è successo

Il motivo è dettato dalle problematiche strutturali del palco, che anche nella tappa di Boston aveva causato l’annullamento all’ultimo minuto. Dunque, cambio di programma per Shakira e i suoi fan: i concerti sono stati cancellati e non è chiaro se ci saranno nuove date in un prossimo futuro.

Shakira, fan delusi per la cancellazione del concerto Washington, cosa è successo

Shakira confida di essere affranta per la cancellazione. Evidentemente la popstar teneva moltissimo alle tappe negli Stati Uniti, ma per via dei problemi tecnici i piani sono cambiati totalmente. “Sono devastata. Stavo contando i giorni per riabbracciare i miei fan”, ha sottolineato ancora Shakira. Ovviamente, chiunque avesse acquistato un ticket di ingresso, è stato rimborsato immediatamente. La cantante colombiana si consola con un fatto amaro: non è stata l’unica artista a dover fare i conti con problematiche e imprevisti simili.

Shakira in ospedale per un problema addominale/ Annullato il concerto a Lima: come sta la cantante

Anche i concerti di Jason Aldean e Brooks & Dunn sono stati cancellati. La delusione più cocente è per i fan che si erano già messi in cammino per il concerto di Shakira. “Arrivo da Los Angeles, è la seconda volta che accade ed è davvero deludente”, le parole di un fan su X. Insomma, anche (e soprattutto) per i seguaci della cantante la cancellazione è stata una brutta botta. Inevitabili i disagi causati dalla cancellazione del concerto, ma anche la rabbia e la delusione per aver pregustato un evento che non si terrà.