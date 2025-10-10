L'artista Marysa interpreterà Shakira nel prossimo episodio della trasmissione Tale e Quale Show. Shakira è una vera e propria icona musicale

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show Maryna, una delle concorrenti della nota trasmissione tv Rai, interpreterà cantando la nota star Shakira, una delle leggende della musica latino americana che ha fatto ‘innamorare’ e appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Ma andiamo a vedere nello specifico chi è Shakira.

Shakira Isabel Mebarak Ripoil nasce il 2 Febbraio 1977 a Barranquilla, Colombia ed è una delle più grandi cantanti del Sud America. Fin da piccolissima la ragazza evidenzia il suo talento, addirittura scrive la sua prima canzone a solo 8 anni, suona la chitarra e si afferma da giovanissima anche come una grande pop star. Con il tempo tutto ciò gli darà ragione e diventerà una vera icona musicale.

Negli anni ottiene grande successo ma il suo primo grande disco arriva nel 1998 con un album che diventa disco di platino. Poi nel 2001 pubblica Whenever, whenever, una canzone iconica ed anche nel 2010 canta Waka Waka, canzone che diventerà inno dei Mondiali di Calcio Fifa. La vediamo poi duellare sia con Rihanna che con Beyonce.

Shakira e il famoso scontro con il calciatore Gerard Piquè

Per quel che riguarda la sua vita privata, da giovanissima Shakira tende a nascondere i suoi presunti flirt mentre dal 2000 al 2011 ha una storia con l’avvocato argentino Antonio De La Rùa. L’artista fa parlare tutto il mondo per la storia con il giocatore spagnolo Gerard Piquè, stella del Barcellona e della Nazionale spagnola. I due hanno due figli, Milan e Sasha, di 12 e 10 anni.

Nel 2022 la coppia però annuncia la separazione ed il motivo è il tradimento del compagno con una ragazza molto più giovane. Per questo motivo l’artista scrive anche la canzone Bzrp Music Session Vol.53, un brano dove attacca pesantemente il compagno con frasi come ‘Ho fatto troppi sacrifici per amore’ e ‘Hai scambiato una Ferrari per una Twingo’.

Ora la donna è concentrata solo sulla sua carriera e sui suoi figli al quale è molto legata. In questo 2025 ha dovuto rinunciare ad un concerto a Lima per un problema addominale che l’ha costretta a saltare il concerto e a ricoverarsi in Ospedale. Fortunatamente nulla di grave ed ora è tornata a lavoro.