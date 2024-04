Shakira contro Barbie: “È demascolinizzante e castrante”/ “I miei figli potenti pur rispettando le donne”

A Shakira non è piaciuto il film su Barbie. La pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha destato la scorsa estate un clamoroso successo, non può vantarsi di avere la cantante tra i suoi estimatori. “Demascolinizzante” e “castrante”, così l’ha definita quest’ultima in una intervista rilasciata ad Allure Magazine. L’artista ha raccontato di averlo guardato insieme ai suoi figli, Milan di 11 anni e Sasha di 9 anni, e di non essere per nulla rimasta contenta degli insegnamenti che i bambini potrebbero avere tratto dalla trama.

“I miei figli lo hanno odiato e la penso come loro”. E ha spiegato anche perché: “Mi piace la cultura pop quando tenta di dare potere alle donne senza privare gli uomini della loro possibilità di essere uomini, di proteggere e provvedere a una famiglia. Credo che sia giusto dare alle donne tutti gli strumenti e la fiducia sul fatto che possano fare tutto senza perdere la propria essenza, senza perdere la femminilità. Penso, però, che anche gli uomini abbiano uno scopo nella società e che le donne ne abbiano un altro. Ci completiamo a vicenda e questa complementarità non dovrebbe andare perduta”.

Shakira contro il messaggio di Barbie: il rapporto coi figli

Shakira, che sta cercando di dare gli insegnamenti migliori ai suoi due figli anche in termini di differenze di genere, non ha dunque apprezzato il messaggi contenuto nel film su Barbie. “Sto crescendo due ragazzi. Voglio che anche loro si sentano potenti pur rispettando le donne”, ha aggiunto. Insomma, sì alla parità di genere, ma senza che si tramuti in una discriminazione nei confronti dei maschi. “Non mi è piaciuto nemmeno il finale, con Ken relegato alla sua Mojo Dojo House mentre Barbie si trasferisce nel mondo reale. Solo perché una donna può fare tutto non significa che dovrebbe farlo da sola. Perché non condividere le prove della vita con persone che meritano di essere al nostro fianco?”, ha concluso.











