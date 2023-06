Shakira: é amore con Lewis Hamilton?/ L’avvistamento che insinua il dubbio

Shakira: il nuovo amore é Lewis Hamilton? Esplode il gossip sull’ex di Gerardo Piqué

Shakira volta pagina in amore e scorda Gerard Piqué con Lewis Hamilton? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo alla presa visione dell’indiscrezione infuocata che si apprende dalle pagine del nuovo numero cartaceo e la pagina social attiva su Instagram, di Chi magazine. Il giornale storicamente diretto da Alfonso Signorini condivide sul re dei social i curiosi particolari dell’avvistamento di Shakira con il pilota di Formula Uno. Questo, dopo il tradimento che lei ha subito dall’ex calciatore del Barcellona, che potrebbero vedere presto ufficializzarsi un nuovo amore tra la colombiana e il pilota britannico.

“COSA C’È TRA SHAKIRA & LEWIS HAMILTON? -si legge tra le righe del curioso gossip che Chi lancia su Instagram -. La popstar è stata avvistata al Gran premio di Formula 1 in Spagna’. E non é tutto. L’avvistamento della colombiana con il presunto nuovo amore sportivo, britannico, segue ai recenti rumors sulla sospetta love story tra lei e il pilota, “che a quanto pare starebbe continuando”. Insomma, stando alla curiosità lanciata da Chi, Shakira e Lewis Hamilton potrebbero rivelarsi protagonisti di un amore non ufficializzato mediaticamente, ma non propriamente top secret , dal momento che da tempo non sfuggirebbe all’occhio pubblico. Che Shakira, tradita da Piqué con la più giovane Clara Chia Marti, abbia ritrovato l’amore con uno sportivo come l’ex spagnolo?

Web in tilt per il gossip sull’amore di Shakira

Nel frattempo il popolo del web non risparmia delle pronte reaction social all’indiscrezione lanciata online da Chi Magazine. E c’é chi, tra gli internauti attivi online, farebbe il tifo sfegatato per l’ufficializzazione di quella che si direbbe la preannunciata nuova coppia vip. “Per questo sta tornando sul podio..”, commenta qualche utente, alludendo agli ultimi successi del pilota in Formula 1. E ancora, poi, si legge nel tifo web per la neo coppia vip: “O Dio mio….. sono proprio contenta…. li voglio vedere insieme”. Poi c’é anche chi taccia Shakira di aver fatto presto a dimenticare l’ex nonché padre dei suoi figli.

Non si esclude, quindi, che molto presto la cantante e il pilota possano replicare al gossip che li vede protagonisti, nel rel=”noopener”>post virale del momento targato Chi magazine.

