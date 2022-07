Shakira e Gerard Piqué sempre più lontani/ Avvistata con il nuovo fidanzato?

Shakira e Gerard Piqué si separano: la cantante ha un nuovo amore?

Shakira e Gerard Piqué sono la coppia scoppiata più esplosiva dell’estate 2022, per i continui gossip che circolano incessanti sul loro amore ormai naufragato, dopo 12 anni di vita insieme. A detta dei tabloid iberici e non la cantante colombiana e il calciatore spagnolo potrebbero essere giunti alla separazione in seguito a dei tradimenti del calciatore nei riguardi della compagna storica, indiscrezione non confermata né smentita dai diretti interessati. Ma c’è di più, perché si rumoreggia anche che i due fossero in realtà una coppia aperta di fatto e Gerard Piqué avrebbe reagito con stupore alla scelta di Shakira di allontanarsi da lui. Un dietrofont quello della latin-popstar verso il calciatore? Chissà, nel frattempo è iniziata a circolare una nuova curiosa voce secondo cui Shakira è stata a quanto pare avvistata con un fascinoso ragazzo non popolare, nel mezzo di una vacanza trascorsa insieme ai figli avuti dall’ex Gerard Piqué, Milan e Sasha.

I due presunti neo piccioncini sono in particolare stati beccati mentre si intrattenevano in una sessione di surf. Shakira e Gerard Piqué non hanno mai convolato a nozze e pare che sia stata la cantante a non volere il grande passo sull’altare, tuttavia dopo la rottura sono costretti a convenire insieme un accordo per la tutela dei figli. Un punto di equilibrio tra i due genitori vip che sembra difficile da raggiungere. A quanto pare, secondo quanto riprende Gossip e tv, Shakira sarebbe pronta a tornare alla sua vita a Miami e a portare via con sé i figli, una scelta rispetto a cui l’ex compagno sarebbe del tutto contrario, in quanto Gerard Piqué non vedrebbe di buon occhio la distanza dei bambini dalla Catalogna dove quest’ultimi sono nati e cresciuti.

A quanto pare la cantante è pronta a lasciare Barcellona anche perché intenta ad archiviare la sua battaglia con il Fisco iberico. La colombiana è tacciata di non aver pagato le tasse nel 2012, 2013 e 2014 e su consiglio di Piqué si è difesa dichiarando di essere una nomade per via del suo lavoro e non propriamente una residente

