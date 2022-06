Shakira e Gerard Piqué si lasciano / Ecco come lei avrebbe scoperto il tradimento

Shakira e Gerard Piquè si sono lasciati: si infiamma la pista del tradimento

I media continuano a braccare le chicche di gossip concernenti la rottura di Shakira e Gerard Piqué, che nonostante la nota diramata dall’ex coppia a mezzo stampa in richiesta di privacy sulla loro separazione, continuano a far parlare di sé. Stavolta, come ripreso dai media nostrani e internazionali, spuntano nuove curiosità che indicherebbero come sia riuscita Shakira a scoprire il presunto tradimento che viene indicato come la causa alla base del naufragio della relazione della popstar colombiana e il calciatore del Barcellona.

A quanto pare Shakira avrebbe ingaggiato un investigatore privato rispetto ai sospetti di un tradimento di Gerard Piqué. L’agenzia investigativa a cui si sarebbe rivolta la cantante di Loca avrebbe segnalato a Shakira la relazione clandestina che il calciatore avrebbe avviato con una giovane catalana, che lavorerebbe come cameriera in un locale notturno sito a Barcellona.

Una storia d’amore al di là del tradimento tra gli ex

La “terza incomoda” tra i due ormai ex sarebbe una ragazza di poco più di 20 anni, forse 25enne, che avrebbe quindi la metà degli anni della cantante Shakira, di 45 anni.

La storia clandestina non si sarebbe limitata a qualche notte di passione tra Piqué e l’amante, ma si sarebbe anche spinta oltre come una vera storia d’amore ufficiosa. “Sei la mia first lady”, avrebbe sussurrato romantico Gerard Piqué alla sua amante, tra i vari messaggi top secret che sarebbero stati rinvenuti a testimonianza del tradimento tra i due coniugi.

Inoltre, come se non bastasse ora per gli ex è in corso una querelle legale, dal momento che vi sarebbero interessi materiali e dei figli da tutelare. La cantante e il calciatore hanno avuto due figli, frutto del loro amore: Milan e Sasha. E proprio per il bene dei figli, che i due ex vorrebbero giungere ad una giusta mediazione tra loro.











