Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati/ L’annuncio ufficiale: “Ci stiamo separando”

Shakira e Gerard Piqué si separano dopo 12 anni insieme

Shakira e Gerard Piqué si separano dopo circa 12 anni insieme. La cantante, 45 anni, e il suo partner, stella del calcio spagnolo, 35 anni, hanno annunciato la decisione di separarsi oggi, sabato 4 giugno, attraverso un comunicato ufficiale. “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando”, ha dichiarato la coppia in una dichiarazione rilasciata dalla società di pubbliche relazioni di Shakira. “Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione.”

Poche parole con le quali i due confermano la fine della loro relazione. Un amore con il quale hanno fanno sognare migliaia di fan e dal quale sono nati due figli, Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. L’annuncio della cantante colombiana e dal giocatore del Barcellona arriva a seguito delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, prima attraverso El Periodico in Spagna e poi rilanciate in tutto il mondo, secondo le quali l’avrebbe tradita con una studentessa ventenne.

Shakira e Gerard Piqué, nessun malore per la cantante

Nelle ultime ore si è anche parlato di un malore per Shakira, vista andare in ambulanza in una clinica spagnola dopo un presunto attacco d’ansia. Di fronte a queste voci è stata proprio la cantante a rompere il silenzio e chiarire come stanno le cose: “Ho ricevuto un sacco di messaggi riguardati il fatto di avermi vista in un’ambulanza a Barcellona di recente. Voglio solo che sappiate che queste foto sono dello scorso weekend (28 maggio) quando mio padre sfortunatamente ha subito una brutta caduta che ha richiesto che lo accompagnassi in un’ambulanza all’ospedale dove ora è ricoverato. Grazie per il vostro amore e supporto.” ha spiegato. Niente malore, dunque, per lei.

