Shakira e i tradimenti di Piquè: “La monogamia è un’utopia”/ “La mia relazione è durata 12 anni ma…”

Shakira e i tradimenti di Piquè: le nuove dichiarazioni della cantante

A distanza di due anni dalla fine della sua storia d’amore con Piquè, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Marieclaire, Shakira è tornata a parlare dei tradimenti dell’ex compagno svelando anche di aver scoperto di avere una grande forza per andare avanti e gestire la sua nuova vita da mamma single di due ragazzi. “Non mentirò, è stata dura rivivere tutto e lavorare a questo nuovo disco. Stavo cercando di rinascere. Ognuna delle 16 canzoni descrive un momento nel tempo in cui stavo affrontando o elaborando un’emozione intensa. Ero in modalità combattimento. È stato come guarire. Sono stato in grado di trasformare il dolore e la rabbia che provavo in creatività, produttività e resilienza”, ha spiegato la cantante.

Shakira contro Barbie: “È demascolinizzante e castrante”/ “I miei figli potenti pur rispettando le donne”

Shakira, inoltre, ha spiegato che in passato pensava di essere una persona “debole e fragile; credevo che non sarei sopravvissuta a certe situazioni. Poi all’improvviso la vita mi ha dato tutte quelle situazioni allo stesso tempo e mi chiedevo se sarei sopravvissuta. Ma l’ho fatto”, ha aggiunto.

Shakira: l’amore e la vita da mamma single

Nel corso dell’intervista rilasciata a Marieclaire, Shakira ammette di aver sempre pensato che avere un marito fosse la cosa più importante. Da sempre, ha cercato una persona come il padre con cui trascorrere il resto della vita e con il quale costruire una famiglia. Purtroppo, però, quel sogno si è sgretolato, ma oggi, dopo tanta sofferenza, Shakira sta bene e sta andando avanti con la sua vita da mamma e da artista.

Shakira: “Ho trasformato le lacrime in diamanti, sono rinata con il nuovo album”/ “Contano solo i miei figli"

“Ora sono una madre single con due ragazzi, sono in fase di transizione. ho sempre sognato di avere una famiglia di quattro persone. Dopo la separazione del mio ex compagno mi chiedevo come saremmo andati avanti. Adesso le cose vanno bene, io e i miei figli parliamo molto e abbiamo un dialogo bellissimo. Ascolto le loro opinioni e viceversa. Troveremo una soluzione” – ha spiegato e, sull’amore, ammette di avere una visione diversa – “La monogamia però è un’utopia. Ma sono stata ricompensato in altri modi, con l’amore dei miei fan, dei miei figli e dei veri amici”.

WILLIAM MEBARAK CHADID E NIDIA DEL CARMEN RIPOLL TORRADO, CHI SONO GENITORI SHAKIRA/ “Papà il mio idolo…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA