Shakira e la madre di Piquè choc/ “Scontro fisico tra le due” l’indiscrezione

Shakira: la madre di Piquè ha coperto il tradimento del figlio?

Le dinamiche legate al divorzio della cantante da Piquè continuano ad essere al centro del gossip. Secondo la ricostruzione del giornale Latin Post, la pop star e l’ex suocera Montserrat Bernabeu sarebbero venute alle mani. Il motivo? A quanto pare, la madre del calciatore avrebbe coperto il tradimento del figlio con Clara Chia dando vita a una discussione con la cantante.

Bonus psicologo 2023/ Domande al via: da quando si potrà presentare?

La ricostruzione di Latin Post, riportata da Biccy, parla di “scontro fisico” tra le due: “Secondo quanto riferito da una fonte, la mamma di Gerard Pique ha aiutato la leggenda del calcio spagnolo a nascondere la sua relazione con Clara Chia Marti a Shakira. Quando è iniziata la relazione tra Piqué e Clara Chia, loro due si sono rifugiati in una casa che i genitori di Piqué hanno a Cabrils, in Spagna. Mentre Shakira piangeva sulla spalla della mamma di Piqué, questa aiutava il figlio a nascondersi.”

Bonus auto disabili 2023/ Quali sono e come richiederli: i documenti da presentare

Shakira e la madre di Piquè si sono picchiate? L’indiscrezione

La pop star avrebbe, dunque, scoperto che la madre di Piquè avesse aiutato il figlio a nascondere il suo tradimento con Clara Chia. Da qui è iniziato un duro scontro anche fisico tra la cantante e Montserrat Bernabeu, almeno è quanto ricostruisce Latin Post.

Sul giornale, infatti, si legge: “Ci è stato riferito che qualcuno vicino alla famiglia Pique-Mebarak ha assistito a uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Pique. Il testimone ha detto, che mentre le due litigavano seriamente, Bernabeu ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi figli. Tuttavia, questo incidente non è stato confermato dagli interessati. Queste voci sono arrivate dopo che l’ex stella del Manchester United e del Barcellona ha recentemente dichiarato di essere “molto felice” dopo la sua rottura con Shakira e da allora è andato avanti con la sua nuova fidanzata, Clara Chia”.La madre di Piquè era già stata al centro delle polemiche per alcuni video in cui sembra tappare la bocca alla celebrità.

Bonus attività fisica 2023/ Cos'è a chi è destinato e a quanto ammonta

© RIPRODUZIONE RISERVATA