Shakira e la suocera, spunta video vecchia lite/ Le tappa la bocca davanti a Piqué

I rapporti tra Shakira e la suocera Montserrat Bernabeu non sono mai stati idilliaci, anche prima del divorzio della cantante con Gerard Piqué: a dimostrarlo c’è anche un vecchio video di una lite che è stato riproposto sui social network nelle scorse ore. Le immagini mostrano le due donne mentre discutono animatamente per strada, proprio davanti all’ex difensore del Barcellona, che non interviene per difendere l’allora moglie nonostante l’atteggiamento della madre sia discutibile.

Nel filmato infatti Montserrat Bernabeu prima tappa la bocca della nuora con le mani e successivamente la zittisce mettendosi il dito davanti alla sua bocca. Shakira, da parte sua, non reagisce. In molti hanno sostenuto nelle scorse ore che il suo comportamento evidenziava come la cantante fosse abituata a sopportare determinati atteggiamenti. È per questo motivo che tanti utenti si sono schierati dalla sua parte. “Quanto hai sopportato per amore” e “Sei uscita troppo tardi da quell’inferno”, hanno scritto come riportato dal Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente non è soltanto ai tradimenti di Gerard Piqué.

Shakira e la suocera, spunta video vecchia lite: il rapporto

Dopo il divorzio, il rapporto tra Shakira e la ormai ex suocera Montserrat Bernabeu non è certamente migliorato. L’uscita della canzone “Music Session #53”, in cui la cantante si scaglia contro l’ex marito Gerard Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti, ha soltanto reso pubblica una querelle delineata da tempo. Nella lista nera della colombiana c’è anche la mamma del calciatore, che viveva nella villa al fianco di quella della coppia.

Proprio nei giorni scorsi la cantante ha riprodotto ad alto volume il suo nuovo brano nella sua abitazione, affinché anche la ex suocera Montserrat Bernabeu la sentisse, e ha posizionato sul balcone il pupazzo di una strega. Un chiaro messaggio. La vendetta, insomma, è un piatto che va servito freddo e sembrerebbe essere arrivato proprio il momento di farlo per Shakira, che si sta togliendo non pochi sassolini dalla scarpa.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023













