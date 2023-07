Shakira e Lewis Hamilton stanno insieme?/ Pizzicati in un locale: “Sembravano molto amichevoli”

Shakira e Hamilton hanno una relazione? Pizzicati insieme in un locale

Shakira è stata ancora una volta avvistata con il campione F1 Lewis Hamilton, con il quale si ritiene la pop star abbia una relazione. Sebbene i due abbiano smentito le voci su una relazione, parlando solo di amicizia dalla stampa estera arriva una nuova segnalazione.

Secondo il The Sun, la bella cantante argentina e Hamilton avrebbero passato la serata insieme presso il Tape London: “Sembrava che si stesse divertendo molto ed era in piedi a ballare vicino al tavolo dove era seduta con Lewis. Per due persone che dicono che non c’è nulla di romantico tra loro, sembravano molto amichevoli” si legge. L’artista, infatti, si sarebbe intrattenuta nel locale fino alla mattina per poi tornare in albergo.

Continuano a venire fuori nuovi dettagli e indiscrezioni sulla passata relazione tra la cantante colombiana e il calciatore Piquè. Secondo il giornalista spagnolo Josè Antonio Avilès, la storia d’amore tra i due non era monogama ma prevedeva l’incontro con altre persone.

“Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué” riporta Biccy, il giornalista continua: “Confermo quello che avevo già detto. Tra loro c’era un accordo dove ‘tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio’, ma di fronte ai media siamo ancora una coppia. L’entourage del calciatore è rimasto sorpreso dalle nuove dichiarazioni di Shakira. Non si aspettavano le parole della cantante“.

