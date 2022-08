“Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta”/ Lo scoop dopo la rottura di lei con Gerard Piqué

Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta?

Mentre la rottura tra Shakira e Gerard Piqué continua ad incuriosire i fan dell’ormai ex coppia, si riaccende il gossip sulla celebre cantante e tira in ballo un altro celebre sportivo: il campione di tennis Rafael Nadal. América Noticias Noon ha infatti lanciato un vero e proprio scoop: stando a quanto spifferato dal paparazzo spagnolo Jordi Martin Shakira e Rafa Nadal avrebbero avuto una relazione clandestina.

Pare che il tutto sia nato quando Shakira ha scelto Nadal come protagonista del videoclip della sua canzone ‘Gipsy’. Era il 2009: nelle immagini i due sono vicini, affini e complici, chiaramente per copione, e finiscono anche per baciarsi. Pare però che quel bacio sia stato il preludio dell’inizio di una relazione segreta.

Shakira e Nadal, i dettagli della presunta relazione clandestina

Da allora i due “Hanno avuto un’intensa storia d’amore”, ha assicurato l’esperto di gossip. Va chiarito che nel 2009 Shakira non aveva ancora conosciuto Gerard Piqué, cosa che sarebbe accaduto l’anno successivo in occasione del campionati del mondo che la videro protagonista con la colonna sonora Waka Waka. Nadal, invece, al tempo era già legato all’attuale moglie Mery Perellò, conosciuta sui banchi di scuola nel 2005 e sposata poi nel 2019. “All’epoca tutti parlavano di una liaison tra Shakira e Alejandro Sanz ma in realtà i due sono sempre stati amici e lei frequentava Nadal”, ha inoltre aggiunto il paparazzo sulla presunta relazione segreta della popstar col tennista. Al momento non sono arrivati commenti né di conferma né di smentita dai diretti interessati.

