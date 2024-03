Shakira: “Ho trasformato le lacrime in diamanti, sono rinata con il nuovo album”/ “Contano solo i miei figli”

Shakira, il percorso umano che ha dato vita al nuovo album “Las mujeres ya no lloran”

Shakira ha impreziosito la puntata di oggi di Verissimo raccontandosi a 360° nel suo percorso di rinascita grazie anche all’uscita del nuovo disco: “Las mujeres ya no lloran”. La cantante si è detta soddisfatta del lavoro, frutto di esperienze di vita intense ma che grazie alla musica si sono trasformate in un dono per sé stessa e soprattutto per il suo amato pubblico. “Sono molto perché è un album al quale ho lavorato per molti mesi e ora che è uscito non rappresenta più solo me ma anche tante altre persone; molte donne si identificano con le vicissitudini che racconto in questo disco. Trascende me, adesso accompagna il mio pubblico nelle sue lotte, spero che le persone possano ridere e ballare con le mie canzoni”.

Parlando del suo nuovo disco, Shakira ha confermato a Silvia Toffanin il valore terapeutico in funzione delle sofferenze del passato. “Se mi ha aiutato per superare le mie difficoltà? Effettivamente è così, la musica è terapeutica; ci permette di esorcizzare le emozioni più intense. Sono riuscita a trasformare il dolore in forza e la rabbia in creatività. Le lacrime trasformate in diamanti è una metafora che rappresenta perfettamente la mia vita… Il sostegno delle persone mi ha dato la fiducia per avere una vera e propria rinascita personale”.

Shakira e le nuove proprietà dopo le sofferenze del passato: “Ora voglio stare accanto ai miei figli…”

Dal punto di vista della vita personale e quotidiana, Shakira ha detto di essere una donna rinata senza però scendere nei dettagli. La star del pop ha lasciato intendere, prendendo spunto da un suo brano, di avere attualmente nel suo cuore solo i suoi figli come priorità. “In una canzone dico che voglio stare sola? In questo momento così mi sento, ho bisogno di questo attualmente e ho bisogno di stare accanto ai miei figli oltre ai tanti progetti sul palco. Voglio essere e trovare me stessa”.

Sempre a proposito dei suoi figli, Shakira ha spiegato: “I miei figli sono la cosa più importante della mia vita, la mia ispirazione, fanno sì che tutto sia meglio. Sono tutti i tipi di mamma con loro… Oggi noi mamme dobbiamo fare tutto, autista, bodyguard, qualsiasi cosa. Abbiamo un rapporto di grande vicinanza con loro, fatto di dialogo ed empatia, non ci raccontiamo mai bugie”.











